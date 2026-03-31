Petrolero ruso llega a puerto matancero

El petrolero ruso Anatoli Kolodkin llegó a Cuba y se encuentra actualmente a la espera de ser descargado en el puerto de Matanzas, informó el Ministerio de Transporte de Rusia, reportó Russia Today.

El buque transporta unas 97 000 toneladas de petróleo navegó bajo bandera rusa y sin escolta militar, aunque fue protegido por un buque de guerra de la Armada rusa a través del canal de la Mancha, y tras entrar en el Atlántico continuó viaje por su cuenta.

Rusia considera que es su deber involucrarse activamente y brindar la ayuda necesaria a los cubanos, quienes necesitan combustibles para que operen los sistemas de soporte vital del país, declaró este lunes el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

«Nos alegra que este lote de productos derivados del petróleo vaya a llegar a la Isla, o, mejor dicho, que ya haya llegado», indicó el vocero. Peskov señaló que Cuba se encuentra «en condiciones de un bloqueo severísimo» y necesita productos derivados del petróleo y petróleo crudo «para el funcionamiento de los sistemas de soporte vital en el país, para generar electricidad, para brindar servicios médicos o de otro tipo a la población».

«Por supuesto, Rusia considera su deber no quedarse al margen y brindar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos», destacó Peskov, agregando que Moscú seguirá trabajando para suministrar más petróleo a Cuba.

Al mismo tiempo, Peskov agregó que el asunto de los suministros rusos de petróleo y otra ayuda a Cuba formó parte de las conversaciones ruso-estadounidenses, dijo en otro despacho RT.

El petrolero ruso Anatoli Kolodkin es el primero en llegar a Cuba en tres meses, después de que Estados Unidos obligara a Venezuela y México a cortar el suministro de energía a la Isla.

Cuba no ha recibido ningún suministro de petróleo desde el 9 de enero, lo que ha provocado una crisis energética. México realizó el último envío, pero posteriormente interrumpió el suministro debido a la presión de Washington, dijo RT.

Previamente, el presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que no tiene objeción a que países, incluida Rusia, suministren petróleo a Cuba. «No nos importa dejar que alguien reciba un cargamento porque lo necesita. Tienen que sobrevivir», dijo a la prensa. «Si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema, sea Rusia o no», agregó. «Preferiría dejarlo entrar, ya sea de Rusia o de cualquier otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas», reiteró.