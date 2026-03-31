Abril: Un manantial inagotable de cultura

Un abril intenso como digno tributo a nuestra historia y raíces patrimoniales, ofrecerá la provincia a sus pobladores con acciones culturales en diversos escenarios, informó en rueda de prensa presidida por Noslén González, subdirector provincial de Cultura.

Y vale saber que comienzan a puro ritmo en estos primeros días, pues desde este miércoles 1ro., con escenario en el teatro Sauto, Monumento Nacional, se realizará la Tertulia de la Matanceridad.

Conducida por Leo García Ramos, vicepresidente primero de la UNEAC, la tertulia esta vez estará dedicada al próximo aniversario 163 del coloso yumurino y a la reciente desaparición del actor y dramaturgo Gilberto Subiaurt.

La misma contará con la participación especial de la Premio Nacional de Teatro, Miriam Muñoz, compañera de escena en laureadas obras de su autoría.

Asimismo, Sauto acogerá el día 2 el esperado espectáculo de la Compañía de Teatro Musical Infantil-Juvenil Abrakadabra de Cienfuegos.

Mientras la Asociación Hermanos Saíz desarrollará una jornada del 2 al 4 de abril en saludo a los aniversarios de la OPJM y de la UJC, con eventos en el Patio Colonial, la sala de conciertos José White, el parque de La Libertad y de igual modo en todos los municipios.

Ese día 2 también se inaugurarán dos exposiciones en la ACAA, la primera de aficionados y la segunda a las dos de la tarde estará dedicada a los aniversarios del artista Luis Octavio Hernández y su proyecto Palma.

Por su parte en la biblioteca Gener y Del Monte ocurrirá la premiación del concurso «Los mejores lectores«, en el cual competirán 15 pioneros seleccionados, pertenecientes a los círculos de lectura yumurinos. Sin dudas, Abril, como la primavera, será un manantial inagotable de cultura.