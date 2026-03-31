Promover la recreación sana para la vida

En la circunscripción 35 del municipio Jovellanos se desarrolló una actividad recreativa y deportiva auspiciada por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), junto a la Dirección municipal de Salud y Educación.

La iniciativa convocó a niños, adolescentes y jóvenes, con el propósito de fomentar hábitos saludables y fortalecer el rendimiento físico desde edades tempranas.

El programa incluyó juegos, ejercicios y dinámicas colectivas que resaltaron la importancia de la recreación como vía para prevenir enfermedades y alejar conductas nocivas.

Con el respaldo de las instituciones del territorio, la jornada demostró que una recreación sana puede salvar vidas y contribuir a la formación integral de las nuevas generaciones.