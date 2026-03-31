Por el perpetuo placer de la lectura

El 31 de marzo de 1959, el metal de las linotipias en Cuba fundió mucho más que plomo: selló el destino intelectual de todo un archipiélago.

El nacimiento de la Imprenta Nacional representó el primer gran grito de soberanía cultural, una gesta donde el saber abandonó los anaqueles polvorientos de la aristocracia para habitar en las manos curtidas del pueblo.

Aquella mítica edición del Quijote, multiplicada por cientos de miles, significó el bautismo de fuego de una sociedad decidida a convertir la lectura en su principal herramienta de emancipación.

El Día del Libro Cubano se erige hoy como el epicentro de un ecosistema creativo de una riqueza incalculable. Esta efeméride rinde tributo a la labor heroica de editores, diseñadores y autores, quienes sostienen con su ingenio el prestigio de la palabra en la Isla.

La relevancia de esta fecha habita en su capacidad para amalgamar la tradición clásica con el pulso cotidiano de la calle y reafirmar que cada obra publicada constituye un pilar fundamental en la arquitectura del alma nacional y su proyección hacia el mundo.

Para la comunidad de lectores, este festejo representa un espejo fiel donde reconocer las luces y sombras de su propia realidad.

En medio de la vertiginosa era digital, el objeto impreso conserva su aura de refugio y trinchera, permitiendo que cada individuo halle su propia voz en los versos o ensayos de sus compatriotas.

Los coloquios y presentaciones que acompañan la jornada funcionan como espacios vitales de resistencia, donde la palabra escrita fortalece el juicio crítico y estrecha los vínculos afectivos entre quienes comparten el vicio sagrado de la lectura.

Celebrar el libro en la mayor de las Antillas equivale a renovar un pacto inquebrantable con la inteligencia y la belleza del lenguaje.

La trascendencia de esta conmemoración reside en su mirada profunda hacia el porvenir, asegurando que las nuevas generaciones encuentren en sus clásicos la brújula necesaria para descifrar la complejidad de los tiempos actuales.

Este día simboliza la victoria definitiva de la cultura sobre el olvido, un tributo permanente a esa fuerza invisible que nos define, nos une y nos otorga una identidad propia en el concierto de la humanidad.