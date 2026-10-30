Prosiguen en Matanzas actividades de FOTOCANÍMAR

En El Fortín, otrora editorial creada por el diseñador Rolando Estévez, se agruparon las imágenes de los creadores del patio de varias generaciones durante el recorrido por el circuito de exposiciones en la primera jornada de FOTOCANÍMAR, el Festival Internacional de Fotografía de Matanzas.

Varias generaciones que conforman el fuerte movimiento fotográfico en Matanzas se agrupan en Tumbao. “Lo primero que surgió fue la idea de democratizar un poco más el arte en Matanzas.

“Era bastante irónico estar haciendo un Festival Internacional de Fotografía y no tener una muestra que reuniera a los fotógrafos matanceros, algunos emergentes y otros con una carrera más consolidada. Decidimos, dentro del marco del festival, hacer una selección para agruparlos y mostrar su trabajo.

“Comprendimos que el verdadero título que debía llevar la muestra era Tumbao porque el tumbao no solo marca el ritmo en el son, en la timba, en la música cubana, sino que también en las cuestiones sociales se entiende más como el hacer, el actuar del cubano, que se utiliza mucho en la calle.

“Con esa expresión, bastante coloquial, quisimos encerrar esta muestra que queda abierta a la interpretación y a la comprensión de cada uno de los discursos que son bastante interesantes en los sentidos particulares de cada uno de los artistas que bien merecen ser vistos, escuchados y entendidos”, detalló Daisvel Pérez Álvarez, curador de FOTOCANÍMAR.

Obras de creadores como Ramón Pacheco Salazar, Presidente de Honor del evento, Ernesto Millán, Néster Núñez, Karla González Horta, Adversy Alonso, David López, Raúl Navarro, Gabriela Rodríguez y Sully Rodríguez, aparecen en Tumbao.

“Tumbao es una muestra de artistas matanceros contemporáneos. Dentro de ella presento dos piezas de una serie que se llama Los dos príncipes, la cual abarca la vida de unos niños que se dedican a pescar a la ribera del río San Juan.

“Lo que pescan es cangrejo que es una pesca típica. Ellos lo hacen, incluso, para alimentarse a sí mismos, a su familia y es la forma en que ellos colaboran desde pequeños con la alimentación de la casa.

“Se recrea en uno de los espacios más trascendentales de la ciudad de Matanzas, abarcando el tema de la infancia y como sobreponerse en medio de todo esto”, detalló Sully.

Cerró la primera jornada la inauguración de la muestra central en la galería Pedro Esquerré, la cual deviene exacta definición de la esencia de FOTOCANÍMAR. “En tiempos en que la relación adictiva a las pantallas secuestran la atención del hombre, al decir de la crítico de arte e investigadora Caridad Blanco, curadora del festival en las palabras al catálogo, mantiene el foco de la fotografía con propósito: la que lleva a ver, pensar, dudar, polemizar, a cambiar.

Se trata este de “un nuevo gesto de aprendizaje y energía transformadora desde la fotografía como arte”.

FOTOCANÍMAR concluirá este domingo. En el programa destacan diferentes coloquios, en la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, e inauguración de exposiciones. Además ofreció un taller y sumará otro este domingo, así como una conferencia en la Universidad de Matanzas.

Tiene sus principales sedes en la galería provincial, El Fortín, la biblioteca, la galería Génesis, el estudio-taller del Lolo y la UNEAC, mientras ofrece gigantografías con las obras de los fotógrafos invitados en las fachadas de los edificios del centro histórico de Matanzas.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26