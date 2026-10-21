Talleres artísticos infantiles en Matanzas regalan una última actuación

La Sala de Conciertos José White de Matanzas acogió la gala de clausura de los Talleres Artísticos de Música y Danza que impartieron los maestros Maylín Villalonga y Alvin Hernández, respectivamente.

Ante un público expectante, en su mayoría por padres que documentaban el comenzar artístico de sus hijos, los pequeños participantes entregaron números llenos de inocencia e identidad.

Ambos coordinadores de estos proyectos coincidieron en que el principal objetivo tras este trabajo con los aprendices resulta la inserción en el mundo artístico desde edades tempranas con las más esenciales herramientas teorías y prácticas.

Dichos talleres para las dos especialidades se dividieron en diferentes clases según el rango de edad: un grupo inicial de niños de dos a seis años en adelante y otro posterior a los siete.

La instructora que se desempeña también como representante y cofundadora de la Jazz Band Swing Cubano, explicó que en un primer momento el enfoque permanece en la familiarización con los instrumentos básicos para luego pasar al perfeccionamiento de la entonación y la coordinación.

La entrega musical del Taller «La Corcheíta Verde» se destacó por la interpretación de las canciones «Boda» y «Cortesía«, arreglos que el músico José María Vitier realizó para su público infantil.

De igual manera la categoría de baile brilló durante el cierre de estos encuentros con coreografías que deslumbraron a cada uno de los visitantes.

Así como el anterior taller, este en particular cuenta con otro grupo de alumnos que conforman una unidad artística más afianzada y preparada.

Alvin Hernández Ricardo, al frente de este último apartado, mencionó como sus principales metas una mejor preparación física y el manejo de bailes tradicionales tanto nacionales y foráneos.

Dichos talleres que recopilaron el talento de infantes matanceros, constituyen una muestra más del empeño de la dirección de cultura del territorio por visibilizar el recorrido profesional de nuestros futuros artistas.

Esta y otras recientes actividades desarrolladas en distintos espacios de la urbe yumurina formaron parte del programa de celebraciones por la Semana de la Cultura Matancera y el 333 aniversario de la ciudad.