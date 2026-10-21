Ediciones Vigía entregará hoy Premio América Bobia

Con una lectura de poesía inició en Matanzas el lunes último la jornada literaria del Premio América Bobia, correspondiente al año 2026. Leymen Pérez García, Luis Lexandel Pita y Hugo Hodelín Santana, ganadores de ediciones anteriores del certamen tuvieron a su cargo el encuentro en Ediciones Vigía.

El 20 de octubre los trabajadores de la editorial matancera donaron textos de sus bibliotecas personales para enriquecer los fondos de algunas instituciones de la ciudad. El programa del América Bobia continuará hoy con la presentación de la plaquette con el poema ganador el año pasado y la entrega del reconocimiento de este 2026, informa Agustina Ponce Valdés, directora de la emblemática editorial.

“Estaremos premiando la edición que corresponde al dos mil veintiséis del concurso a las 11 de la mañana. El jurado estuvo integrado por Lourdes González, poeta holguinera, directora de la editorial de Holguín, Maylan Álvarez, que fue la ganadora del año pasado y por Eugenio Marrón que es un poeta, un estudioso un hombre muy sabio. Ellos tres tuvieron la lectura de las obras llegaron obras de todas partes”.

Ponce Valdés ofreció detalles acerca del proceso de selección del texto ganador y el jurado que tuvo a su cargo la selección. “Por primera vez exigimos que se concursara por seudónimo y que ganadores de los cinco últimos años no concursaran.

“Es un concurso en el que siempre hay voces muy importantes de la poesía cubana joven, pero también de generaciones ya más crecidas que siempre han ansiado ganarlo y por tanto participan cada año.

“Nosotros mantuvimos en secreto cuando enviamos por WhatsApp los poemas, no dimos a ninguno de los jurados los seudónimos porque queríamos que estuvieran en absoluto secreto”.

Asimismo, adelantó algunos de los elementos que distinguen la plaquette Mientras Martí me contempla, ¿orgulloso?, de Maylan Álvarez. “Es un diseño de Marialva Ríos. Es un texto pequeño en páginas pero enorme en sus versos.

“Hace alusión a momentos muy importantes de la Cuba actual, pero también a la familia, a los hijos, que siempre marchan en la obra de Maylan va con ella en su poesía.

“El poema tiene como referente primero un cuadro que forma parte de la vida de familia de Maylan que es un Martí que Fabelo dibujó y le obsequió a ella.

“Ese día Zaldívar presentará el texto. Se lo hemos pedido por muchas razones: fue él el fundador del América Bobia, también afectivamente tiene muchos lazos muy importantes con Maylan y conoce su obra; también se premiará el concurso y Maylan no leerá solo el texto ganador sino también otros poemas y pondremos a disposición de los lectores la plaquette que yo creo que es hermosa y que espero que les guste a todo el mundo”.

Asimismo, la editorial matancera dedicará un homenaje a Liliam Padrón y José Antonio Méndez Valencia, personalidades que durante décadas, de múltiples maneras, han colaborado con diferentes proyectos de Vigía.

“El día veintiuno además nosotros en la tarde tendremos una actividad más íntima. Lo queremos hacer dentro de las actividades del América Bobia porque Vigía le debía a Lilian Padrón un homenaje por ser ganadora del Premio Nacional de Danza y ha estado muy vinculado a vigía; pero también se lo debe a (José Antonio) Méndez porque él ha sido siempre partícipe de la vida de Vigía.

“Creo que ellos son vigías de esos que abundan poco y dan fe de que sigue habiendo gente soñadora que anda haciendo tanta labor, caminando las calles y llevando a cuesta su pensamiento del arte, de la cultura”.

El América Bobia es un certamen para divulgar el quehacer de autores residentes en Cuba y se inspira en la poetisa matancera América Bobia Berdayes de Carbó (1893-1984), no reconocida lo suficiente en la actualidad, pese a contar con una obra significativa acopiada en sus volúmenes El trémolo se aleja (1935), Arquero del zodíaco (1945), y Ofertorio. Devocionario lírico (1928).

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26