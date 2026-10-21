21 de octubre de 2026

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Comienzan en Matanzas preparativos para la campaña tabacalera 2026-2027

21 de octubre de 2026 Yannier Delgado Díaz
El inicio de las siembras en Pedro Betancourt, Jovellanos, Perico y Los Arabos marca el rumbo de una campaña que exige eficiencia, unidad y compromiso con el plan previsto
La campaña tabacalera 2026-2027 también ha comenzado en la provincia de Matanzas. Los municipios de Pedro Betancourt, Jovellanos, Perico y Los Arabos son los protagonistas de los preparativos y del inicio de las siembras en el territorio. Las labores incluyen preparación de tierras, selección de semillas y organización de fuerzas productivas en esos territorios.
A pesar de las dificultades, el sector tabacalero matancero se enfoca en potenciar un cultivo que es una fuente significativa de ingresos para el país. También constituye un símbolo de calidad y soberanía para el territorio. Por ello, los productores y directivos priorizan el cumplimiento de los planes y la eficiencia en cada fase de la campaña.
En Pedro Betancourt, el primer secretario del Partido, Royslán Cámbara, ratificó el compromiso de cumplir en el territorio con el plan de siembra previsto para la presente campaña. La dirección política acompañará a los productores y controlará el avance de las labores. Esa exigencia se extiende a los demás municipios involucrados en la campaña tabacalera.
El inicio de las siembras en Pedro Betancourt, Jovellanos, Perico y Los Arabos marca el rumbo de una campaña que exige eficiencia, unidad y compromiso con el plan previsto.

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