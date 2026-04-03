Un cumpleaños de superación (+fotos)

En saludo al 65 cumpleaños del artesano matancero Luis Octavio Hernández se inauguró este jueves en la sede provincial de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas de la provincia su más reciente exposición personal Resistiré.

Durante la actividad a la que asistió el primer secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, y una gran representación de la cultura en el territorio, se apreciaron muestras de agradecimiento y respeto por las obras expuestas del artista, así como por su amplia trayectoria en el sector.

Las obras con trabajos en piel y fibras vegetales evocan sentimientos cotidianos como el amor, la nostalgia y la pérdida al mismo tiempo que llaman a la esperanza y la resiliencia, todo esto con la reincorporación de valores del lenguaje contemporáneo del arte a la práctica tradicional.

El artista de la plástica y co-fundador del espacio creativo Palma, explicó que la idea de Resistiré surgió, precisamente, de la necesidad de sobreponerse a desafíos personales muy difíciles vividos en el último año mediante el proceso curatorial del arte.

A propósito de la ocasión especial, el Grupo Palma, con la participación de 87 de sus miembros, presentó la muestra colectiva Cronología del sentimiento con piezas artesanales que recuerdan y rinden tributo a sus más de 30 años de aporte al arte de la provincia.

La cita contó además con un performance integrado por bailarines de la Compañía Danza Espiral que expresaron a través de sus lentos movimientos las emociones proyectadas en las obras del creador yumurino.

Ambas muestras son exhibidas al público a partir de este jueves 2 de abril hasta el próximo 16 de abril en los distintos salones expositivos de la propia Asociación.