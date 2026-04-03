7 de abril de 2026

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Un cumpleaños de superación (+fotos)

3 de abril de 2026 Lizt Lauren García Hoyos
En saludo al 65 cumpleaños del artesano matancero Luis Octavio Hernández se inauguró este jueves en la sede provincial de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas de la provincia su más reciente exposición personal Resistiré.

En saludo al 65 cumpleaños del artesano matancero Luis Octavio Hernández se inauguró este jueves en la sede provincial de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas de la provincia su más reciente exposición personal Resistiré.

Durante la actividad a la que asistió el primer secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, y una gran representación de la cultura en el territorio, se apreciaron muestras de agradecimiento y respeto por las obras expuestas del artista, así como por su amplia trayectoria en el sector.

Las obras con trabajos en piel y fibras vegetales evocan sentimientos cotidianos como el amor, la nostalgia y la pérdida al mismo tiempo que llaman a la esperanza y la resiliencia, todo esto con la reincorporación de valores del lenguaje contemporáneo del arte a la práctica tradicional.

El artista de la plástica y co-fundador del espacio creativo Palma, explicó que la idea de Resistiré surgió, precisamente, de la necesidad de sobreponerse a desafíos personales muy difíciles vividos en el último año mediante el proceso curatorial del arte.

A propósito de la ocasión especial, el Grupo Palma, con la participación de 87 de sus miembros, presentó la muestra colectiva Cronología del sentimiento con piezas artesanales que recuerdan y rinden tributo a sus más de 30 años de aporte al arte de la provincia.

La cita contó además con un performance integrado por bailarines de la Compañía Danza Espiral que expresaron a través de sus lentos movimientos las emociones proyectadas en las obras del creador yumurino.

Ambas muestras son exhibidas al público a partir de este jueves 2 de abril hasta el próximo 16 de abril en los distintos salones expositivos de la propia Asociación.

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