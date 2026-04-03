Envía Raúl felicitación al Ejército Central en ocasión del aniversario 65 de su fundación (+fotos)

El General de Ejército Raúl Castro envió un mensaje de felicitación a los combatientes del Ejército Central en ocasión del aniversario 65 de la fundación del mando central.

La misiva la leyó el general de división Víctor Rojo Ramos, jefe de la dirección política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, durante la gala para festejar los 65 años del mando.

“Hoy, cuando la Patria está nuevamente amenazada, les ratifico mi confianza en que sabrán enfrentar con firmeza cualquier agresión, convencidos en la victoria.

“En su aniversario 65 llegue a los fundadores y a todos los combatientes de este Ejército mis más sinceras felicitaciones”.

Raúl destaca el papel de las unidades del Ejército Central que combatieron en Playa Girón y le causaron la primera gran derrota al imperialismo en América Latina.

De igual forma pondera el aporte de la institución armada en el enfrentamiento a las agresiones del enemigo, las misiones internacionalistas, entre otras y recuerda a los caídos en defensa de la Patria.

Al General de Ejército, Raúl Castro Ruz; al General de Cuerpo de Ejército, Joaquín Quintas Sola; y los generales de División Raúl Rodríguez Lobaina y Andrés González Brito, les entregaron el sello aniversario 65.

Lo recibieron además generales y coroneles de la reserva, fundadores y los presidentes de los consejos de defensas de las provincias de Ciego de Ávila, Santi Spíritus, Villa Clara, Cienfuegos y Matanzas.

Las distinciones destacado en la Producción y la Defensa y Servicio Distinguido en las FAR la otorgaron a jefes, oficiales, médicos, soldados y profesores y alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Matanzas.

De manera especial recibió esta última el teniente coronel Sánder Padilla Gómez, quien cumplía servicio especial en Venezuela en el momento del ataque de los Estados Unidos.

La compañía de teatro infantil Abrakadabra de Cienfuegos presentó para los asistentes su obra Pepe, dedicada a José Martí.

El Comandante en Jefe Fidel Castro fundó junto al Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque el Ejercito Central, el 4 de abril de 1961.

Fotos: Pedro Arturo Rizo Martínez