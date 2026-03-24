El decimosexto Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas, que recién finalizó, ofreció variadas propuestas teatrales con la incorporación de profesionales de diversas latitudes del mundo quienes, junto a los principales exponentes de la ciudad, engalanaron el arte de los títeres.

Sobre su trabajo en el FESTITIM, Ainé Martelli, maestra mexicana de Badulake Teatro explicó : «Participé en funciones, ayudé a colegas en las diferentes actividades e impartí un taller de «Pop Up» con el objetivo de que los aspirantes realicen en un futuro cercano escenografías de nivel avanzado gracias a dicha técnica de cortar y doblar el papel. Es la que uso en mis montajes de teatro, proviene de los libros ilustrados y se relaciona con las figuras tridimensionales».

Mientras, otras jóvenes promesas del ámbito artístico matancero como el diseñador de Teatro de las Estaciones, Dyan Barceló, y el actor de la misma compañía, Ale García, unieron talentos en la presente edición para enriquecer sus habilidades con profesionales de alta gama en una oportunidad totalmente única.

«Experimentar con diferentes materiales y texturas que no vemos a diario y descubrir cómo podemos contar mejor una historia y desarrollarla de manera más natural en escena, constituyó un proceso de retroalimentación y aprendizaje muy nutritivo para nosotros los actores y para todo el equipo de trabajo», explicó este último.

Reinier Riera Contrera, de Teatro Andante, comentó que las herramientas ofrecidas durante el certamen lo ayudaron a visualizar mejor su camino como director bajo la máxima de siempre concebir una buena idea de montaje y que la historia sea interesante.

Por su parte una de las integrantes del proyecto sociocultural Por amor a mi raíz, destacó que todo comienza y termina con el teatro debido a su magia para abarcarlo todo y explotar la creatividad.

A estas declaraciones se suma la del actor Pablo Girón, de Teatro Arbolé, quien hace más de tres décadas y en condiciones que él mismo consideraba deficientes, en su natal España, se enamoró del teatro de títeres y gracias a su seriedad y rigor con la profesión, hoy es bienvenido en festivales como este, los cuales recibe como uno de los regalos más bonitos de su vida.

«Esta es la cuarta vez que vengo a Matanzas para el FESTITIM y me emociona reencontrarme con caras conocidas y caras nuevas», señaló.

Contra todo pronóstico, el FESTITIM 2026 expandió una vez más un sinfín de posibilidades para todos los artistas del territorio y el resto del mundo, quienes encuentran en esta manifestación artística la mejor forma de ser y entender el mundo.