«Unnanounced», reflejo de nuestra humanidad imperfecta (+fotos)

Siete artistas, siete discursos visuales diferentes se reúnen en 22 piezas con el propósito de comenzar su tránsito por el amplio y fascinante mundo de la creación.

La muestra colectiva inaugurada en días recientes en la galería provincial Pedro Esquerré, de Matanzas, intenta dar el primer salto para sacar a la luz sus particulares y diversas estéticas hasta ahora desconocidas, explica Daisbel Pérez Álvarez, artista de la plástica y curador.

“Unnanounced, que es el título de la exposición, significa estrictamente no anunciado. No anunciado es una muestra, un trabajo curatorial en el que los siete artistas de la provincia no son reconocidos, aún no han expuesto, son prácticamente emergentes, entre los que me incluyo ya que mi trabajo casi nunca lo hice aquí en Matanzas.

“Lo que pretendemos es, desde la plataforma del arte contemporáneo, mostrar un trabajo desconocido, demostrar además que en Matanzas todavía se sigue haciendo arte, apostando por lo nuevo. Pretendemos desde el discurso anunciar, paradójicamente contrario al título, la obra de estos artistas que actualmente desarrollan su trabajo en Matanzas”.

Pinturas, instalaciones y esculturas conforman la expo que, al decir del especialista constituye una propuesta artística que reflexiona sobre la fragilidad de la memoria y la construcción humana a través del ensayo y el error, al tiempo que explora lo perecedero como eje conceptual.

Otras sorpresas aguarda Unnanounced para el espectador. El acompañamiento de dos creadores del patio, reconocidos dentro y fuera del país, sirve como apoyo a quienes se inician en el mundo artístico.

“Como apoyo curatorial contamos con la obra de Adrián Socorro, con importantes resultados en Cuba y el extranjero, quien siempre colabora con nosotros y Alejandro Baró, otro artista cuyo nombre también ha figurado en no pocas exposiciones personales y colectivas.

“Asimismo se suman a la muestra colectiva como muestra del arte joven graduados de la Escuela de Arte, que es la cantera básica de las artes visuales en Matanzas, entre ellos Mayra Palacios, Liseth Molina, Gretel de la Torre y César Martínez.

“En el caso de César, es un joven matancero coautor de este proyecto conmigo. Él no se encuentra en Cuba pero así mismo sigue desarrollando su trabajo en Nueva York que es donde vive y aquí en Matanzas con nosotros apoyando el trabajo artístico cultural”.

El curador explicó durante la inauguración que Unnanounced no busca imponer un discurso único, sino revelar cómo el arte contemporáneo deviene reflejo de nuestra humanidad imperfecta.

Entre las principales virtudes de la muestra resalta, precisamente, la diversidad generacional, entre quienes ya tienen un camino recorrido y los noveles creadores, algunos de ellos recién egresados de la enseñanza artística y la compenetración que logran las propuestas de todos como auténticos ejemplos de las artes plásticas contemporáneas en Cuba.