Cocodrilos caen en subserie particular, pero mantienen la cima del béisbol cubano

21 de octubre de 2025 George Carlos Roger Suárez
Los cocodrilos lideran la tabla de la 64 Serie Nacional de Béisbol con balance de 24 triunfos y once descalabros, y pusieron rumbo a la Isla de la Juventud para enfrentarse a los piratas a partir de este martes.

Los Cocodrilos de Matanzas sumaron su segunda subserie pérdida al caer derrotados tres desafíos por dos ante el elenco de Gallos de Sancti Spíritus, en sus predios del José Antonio Huelga.

Los saurios solo lograron imponerse en el segundo y en el último choque del cotejo particular, pactado a cinco juegos. El último desafío con victoria para el zurdo espirituano transformando en matancero, Yan Michel Pérez.

El «talisman matancero», como lo apodan en el mundo del béisbol, tomó desquite de la derrota del primer día y, con actuación de cinco y dos tercios en los que toleró siete indiscutibles y aceptó tres anotaciones se llevó la victoria.

El diestro Luis Manuel Hernández, en rol de relevo, se acreditó punto por juego salvado tras tres y un tercio de labor, en los que soportó una anotación limpia, le pegaron tres hit y ponchó a cuatro rivales.

Madero en mano, destacó por la tropa roja y amarilla el patrullero central Eduardo Blanco, con tres indiscutibles en cuatro comparecencia al home plate además de un carrera remolcada para la causa yumurina.

  • Escrito junto al periodista Maxdiel Fernández Padrón

