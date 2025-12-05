5 de diciembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Concluyen hoy los Juegos Internos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

5 de diciembre de 2025 Maxdiel Fernández Padrón
Estos encuentros sirven como preparación para los Juegos Yumurinos, principal evento deportivo universitario del territorio

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Matanzas celebró esta semana sus Juegos Internos.El programa atlético se extendió hasta hoy 5 de diciembre y tuvo como objetivo promover la práctica del deporte y la recreación entre los estudiantes.

Estos encuentros sirven como preparación para los Juegos Yumurinos, principal evento deportivo universitario del territorio. Durante los Juegos Internos se evalúa el desempeño de los participantes para conformar los conjuntos que representarán a la Facultad en la próxima edición yumurina.

En esta etapa pueden competir tanto estudiantes activos como egresados recientes, lo que amplía las opciones de selección.

En esta ocasión se compitió en disciplinas como voleibol, fútbol sala, kikimbol, tracción de la soga, ajedrez y escalada, entre otras.

El profesor de deportes, Ángel Fidel Llanos, quien atiende la Facultad, destacó el entusiasmo de los estudiantes pese a las dificultades actuales, así como el interés de los grupos en incorporarse y mantener la participación.

Señaló además que la experiencia adquirida en estos juegos permite proyectar mejores resultados para los Yumurinos.

Durante la inauguración se entregaron reconocimientos a los estudiantes que alcanzaron resultados en la edición anterior del evento universitario.

Más entradas

Celebran en Matanzas Semana de la Cultura Italiana (+fotos)

4 de diciembre de 2025 Jessica Mesa Duarte

Recuperación de espacios, un compromiso con el desarrollo local (+fotos y audios)

4 de diciembre de 2025 Yadiel Barbón Salgado

Guardianes de la vida, un homenaje desde el hogar materno (+fotos y audios)

4 de diciembre de 2025 Yannier Delgado Díaz

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *