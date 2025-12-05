Concluyen hoy los Juegos Internos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Matanzas celebró esta semana sus Juegos Internos.El programa atlético se extendió hasta hoy 5 de diciembre y tuvo como objetivo promover la práctica del deporte y la recreación entre los estudiantes.

Estos encuentros sirven como preparación para los Juegos Yumurinos, principal evento deportivo universitario del territorio. Durante los Juegos Internos se evalúa el desempeño de los participantes para conformar los conjuntos que representarán a la Facultad en la próxima edición yumurina.

En esta etapa pueden competir tanto estudiantes activos como egresados recientes, lo que amplía las opciones de selección.

En esta ocasión se compitió en disciplinas como voleibol, fútbol sala, kikimbol, tracción de la soga, ajedrez y escalada, entre otras.

El profesor de deportes, Ángel Fidel Llanos, quien atiende la Facultad, destacó el entusiasmo de los estudiantes pese a las dificultades actuales, así como el interés de los grupos en incorporarse y mantener la participación.

Señaló además que la experiencia adquirida en estos juegos permite proyectar mejores resultados para los Yumurinos.

Durante la inauguración se entregaron reconocimientos a los estudiantes que alcanzaron resultados en la edición anterior del evento universitario.