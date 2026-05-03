3 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Cooperativistas de la CPA Augusto Olivares firman por la Patria

3 de mayo de 2026 Yannier Delgado Díaz
Este respaldo se suma ya a las más de seis millones de firmas recogidas a lo largo y ancho del país, expresión contundente de la firme defensa del pueblo junto a su Revolución
Jovellanos.- Los cooperativistas de la Cooperativa de Producci{on Agropecuaria Augusto Olivares Becerra, perteneciente a la Asociaci{on Nacional de Agricultores Pequeños en este municipio, se sumaron con entusiasmo a la campaña Mi firma por la Patria, reafirmando su compromiso con la Revolución Cubana y con el futuro que construimos juntos.
Cada rúbrica representa un gesto consciente de apoyo a la soberanía nacional y de rechazo a la política genocida que los Estados Unidos mantienen contra nuestro pueblo.
La acción de los cooperativistas demuestra la fuerza de la unidad campesina y el papel decisivo de las cooperativas en la defensa de la identidad y la independencia de Cuba.
Este respaldo se suma ya a las más de seis millones de firmas recogidas a lo largo y ancho del país, expresión contundente de la firme defensa del pueblo junto a su Revolución.

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