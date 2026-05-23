Debutan invictos dúos playeros cubanos en parada Tour Norceca México

Los dúos playeros cubanos de Damián Gómez y Eblis Veranes y Kailin Garrido y Maykelin Drik debutaron en calidad de invictos en la primera jornada de la cuarta parada del Tour de Norte, Centroamerica y el Caribe (Norceca), con sede en México hasta este domingo.

Según el sitio www.norceca.net, ambas duplas ganaron este viernes los dos partidos en la fase de grupos por el B y esperan por sus rivales de mañana, los que se definirán en el cierre de la la etapa eliminatoria.

Gómez y Veranes abrieron con victoria de 2-0 (21-13 y 21-15) ante el binomio de República Dominicana De Jesús-Martinez y repitieron el 2-0 (21-14 y 21-14) frente a la de Costa Rica Araya-Grant

Por su parte, Garrido y Drik superaron 2-0 y 2-1 las parejas de Guatemala Alvarado-González (21-10 y 21-7) y Estados Unidos Browman-Shaffer (15-21, 21-17 y 15-12), respectivamente.

El programa de preliminales de este sábado será, en el masculino y femenino, con los encuentros Dominicana-Costa Rica y Estados Unidos-Guatemala, en ese orden.

Cuando terminen las eliminatorias, sin participación de los dúos cubanos, continuarán este sábado los desafíos de cuartos de final y los de definición de lugares.

Juegos de estos resultados, Gómez y Veranes acumulan tres victorias, seguidos por los costarricenses y dominicanos (1-1), mientras que a continuación de Garrido y Drik (3-0) aparecen las estadounidenses y guatemaltecas (1-1), respectivamente.

En el torneo compiten 16 binomios masculinos y 14 femeninos de 12 países, con escenario en Complejo Polideportivo de Playa Miramar.

Los organizadores anunciaron.la presencia de parejas de Estados Unidos, Canadá, Cuba, República Dominicana, Bermudas, Costa Rica, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Puerto Rico, El Salvador, Nicaragua y México, repartidos en cuatro grupos.

Las duplas de Gómez-Veranes y Garrido-Drik debutaron en el circuito en la segunda parada, con sede en las arenas de la playa de Güibia, de Santo Domingo.

Gómez y Veranes ganaron la medalla de plata al perder 1-2 (17-21, 21-11 y 7-15) ante los mexicanos Antonio Lares y Carlos Andrés Ayala, en la final del torneo masculino.

Por su parte, Garrido y Drik concluyeron en el noveno lugar, al superar 2-1 (18-21, 21-11 y 15-11) a las canadienses Anna Prokofieva y Claire Crossfield.

Las medallas de oro, plata y bronce del torneo femenino fueron para duplas de República Dominicana, Canadá y México, respectivamente.

En Santo Domingo participaron duplas de 13 países en busca de uno de los siete cupos restantes para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Como ya es habitual, Cuba, con escenario en Varadero, acogerá dos paradas, del 3 al 7 de junio, y del 1 al 5 de julio, según el calendario publicado en el sitio www.norceca.net.

El torneo de voleibol de playa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo será del 25 al 31 de julio, y ya los dos binomios tienen segura su presencia, mientras que deberán asistir al clasificatorio olímpico para los Juegos de Los Ángeles 2028, previsto para efectuarse en Puerto Rico, del 4 al 9 de noviembre.

Las otras paradas del Circuito de Norceca son en Costa Rica, del 16 al 20 de abril, Nicaragua (14-16 mayo), El Salvador (28 de mayo-1 de junio), República Dominicana (18-22 de junio), México (pendiente de fecha), Honduras (9-13 de julio) y El Salvador (13-17 de julio).

Cuba ya conoce sus rivales y grupos para la fase de preliminares de la cita multideportiva dominicana que contará con la participación de 22 duplas distribuidas en cuatro apartados.

El sitio oficial de la justa centrocaribeña anuncia que las parejas cubanas aparecen en las llaves D y B, masculina (m) y femenina (f), respectivamente, con comienzo competitivo del 25 de julio al 29.

Además de las representaciones de la mayor de las Antillas, estarán en acción las de los hombres de Antigua y Barbudas, Belice, Trinidad y Tobago, Martinica y El Salvador, mientras que en las de mujeres se presentarán Islas Caimán, Costa Rica, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

Por lo establecido, los dos primeros lugares de cada segmento avanzarán hasta el momento a los cuartos de final, etapa prevista para efectuarse el 30, y la semifinal y final el 31.

Tomada de la ACN