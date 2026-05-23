Entre lazos de amistad y mucha artesanía (+Foto y video)

La exposición colectiva Entrelazadas, tuvo lugar en la Asociación Cubana de Artesanos Artistas de Matanzas, donde se demostró una vez más que el arte además de estético puede ser funcional y práctico.

Este trabajo conjunto reunió las habilidades creativas de un grupo de artesanas que reconocen la muñequería como el oficio de dotar de alma a lo inanimado.

Las jóvenes Dileimy Medina Gil, Janssay Smitten Iribe-Andudi, Neisy Pérez Miranda y Yailyn Suárez Tápanes, integrantes del grupo Confluencias, emplearon las técnicas del tejido a crochet y la muñequería para resaltar la identidad cultural de varias generaciones de féminas cubanas.

«Desde su esencia, cada pieza muestra un dedicado trabajo con hilo y tela, donde la tradición y el ingenio encuentran espacio en vestimentas con llamativas texturas y colores», refirió el diseñador matancero Alexander Rodríguez Castellanos, a cargo de la curaduría.

Mientras que Neisy abraza la oportunidad de confeccionar piezas que potencian sus habilidades, Yailyn, por su lado, destaca el poder relajante de crear y más si es para los pequeños de casa.

El hilo verde de la amistad entrelazó los destinos de cuatro mujeres intrépidas que aprendieron, a través del arte textil, el lenguaje del corazón y la importancia de la práctica de la artesanía en tiempos de resiliencia.