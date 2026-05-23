Entre lazos de amistad y mucha artesanía (+Foto y video)
El hilo verde de la amistad entrelazó los destinos de cuatro mujeres intrépidas que aprendieron, a través del arte textil, el lenguaje del corazón y la importancia de la práctica de la artesanía en tiempos de resiliencia
La exposición colectiva Entrelazadas, tuvo lugar en la Asociación Cubana de Artesanos Artistas de Matanzas, donde se demostró una vez más que el arte además de estético puede ser funcional y práctico.
Este trabajo conjunto reunió las habilidades creativas de un grupo de artesanas que reconocen la muñequería como el oficio de dotar de alma a lo inanimado.
Las jóvenes Dileimy Medina Gil, Janssay Smitten Iribe-Andudi, Neisy Pérez Miranda y Yailyn Suárez Tápanes, integrantes del grupo Confluencias, emplearon las técnicas del tejido a crochet y la muñequería para resaltar la identidad cultural de varias generaciones de féminas cubanas.
«Desde su esencia, cada pieza muestra un dedicado trabajo con hilo y tela, donde la tradición y el ingenio encuentran espacio en vestimentas con llamativas texturas y colores», refirió el diseñador matancero Alexander Rodríguez Castellanos, a cargo de la curaduría.
Mientras que Neisy abraza la oportunidad de confeccionar piezas que potencian sus habilidades, Yailyn, por su lado, destaca el poder relajante de crear y más si es para los pequeños de casa.
El hilo verde de la amistad entrelazó los destinos de cuatro mujeres intrépidas que aprendieron, a través del arte textil, el lenguaje del corazón y la importancia de la práctica de la artesanía en tiempos de resiliencia.