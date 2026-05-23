Declaración de los Comités de Defensa de la Revolución

La Habana, 20 de mayo de 2026.

“Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”.

El gobierno de los Estados Unidos anunció la imputación del General de Ejército Raúl Castro Ruz, decisión que consideramos infame, inmoral e ilegítima.

Los Comités de Defensa de la Revolución repudiamos esta falacia contra el líder actual de la Revolución Cubana y refrendamos el derecho a la legítima defensa del pueblo de Cuba.

El General de Ejército encarna la esencia más genuina de la Revolución gracias a su capacidad de liderar desde la modestia y el ejemplo personal. Ha dedicado toda su vida a defender la soberanía de Cuba, la dignidad de su pueblo y la paz entre las naciones.

El gobierno de Estados Unidos, implicado directa o indirectamente, en la inmensa mayoría de las guerras, agresiones, golpes de Estado, invasiones y operaciones de desestabilización en las últimas décadas, carece por completo de autoridad moral para señalar a nadie.

La trayectoria de Raúl ha sido una lección ininterrumpida de lealtad a Cuba y a Fidel, con un compromiso profundo que lo ha llevado a estar siempre donde la Patria lo ha necesitado.

Por eso, el amor del pueblo cubano hacia Raúl no necesita ser decretado: nace del reconocimiento cotidiano de un dirigente que ha mantenido los pies y el oído pegados a la tierra que tanto ama, un cariño construido en décadas de entrega silenciosa y en gestos pequeños que la memoria popular atesora con gratitud.

Los cederistas cubanos ratificamos nuestro irrestricto respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Secretariado Ejecutivo Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución.