Otorgan premios del Encuentro de narradores «Contar con Sacha»

El primer Encuentro de Narradores «Contar con Sacha» cerró sus fructíferas sesiones con la premiación del concurso de cuentos breves «El que va con la luz», en el cual se otorgó el Premio a la obra «Zoo», de Juan Manuel Alsina Milanés, en entrega escenificada en el Museo Farmacéutico Ernesto Triolet, de Matanzas.



El evento, del 20 al 22 del actual, constituyó un éxito y reconoció a los narradores de toda Cuba, unidos en homenaje al versátil intelectual Francisco López Sacha, cuya estela acaricia aún esta ciudad, al despertar con su presencia un raigal sentido de cubanía y promover en sus clases magistrales el acercamiento entre la música, la literatura y el cine.

Los escritores Alfredo Zaldívar y Ulises Rodríguez Febles enfatizaron en la importancia de este intercambio sobre la dinámica de la narrativa en el país y en particular en este terruño, al cual asistieron como invitadas especiales Dazra Novak, presidenta de la Asociación de Escritores de la UNEAC nacional y la prosista Karla Flores, Premio David.



Maylan Álvarez, en nombre del jurado, integrado asimismo por Rodríguez Febles y Norge Céspedes, leyó el acta, que confirió además una 1ra Mención al cuento «Velas apagadas», de Jorge Vázquez Castro y menciones a «Play off», de Yeilen Delgado Calvo y a «El grito», de Luis Suárez Reyes.

El espíritu de Sacha, omnipresente en este encuentro, se deleitó junto a los asistentes, con la excelencia de las canciones de Olga Margarita Muñoz junto al maestro de la guitarra Mario Guerrero.

Zaldívar agradeció el apoyo del Centro provincial del Libro y la Literatura y del Consejo provincial de Artes Escénicas e informó que habían participado cerca de 50 concursantes, con predominio de los habaneros y de la zona oriental, lo que auguraba una mayor concurrencia para el próximo concurso.



Presentes en la clausura, Osbel Marrero, director provincial de Cultura; Efrahim Pérez Izquierdo, director del CPLL; José Manuel Espino, presidente del CP-UNEAC y Marcia Brito, directora de la Botica Francesa, entre numerosos amantes de la cultura en la bien llamada Atenas de Cuba.