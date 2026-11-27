El FC Barcelona consiguió una importante victoria cuatro goles por uno frente al Sabah en la Champions League, en un encuentro en el que el conjunto azulgrana fue de menos a más hasta terminar imponiendo su superioridad y asegurar tres puntos que le permiten mantenerse entre los primeros puestos de la competición.

Los dirigidos por Hansi Flick encontraron mejores sensaciones con el paso de los minutos y lograron encaminar un partido que no comenzó de la mejor manera, hasta cerrar con una actuación ofensiva que les permitió llevarse el triunfo.

Anthony Gordon fue elegido como el jugador más valioso del encuentro, reconocimiento que destacó su actuación durante el compromiso y lo convirtió en uno de los nombres propios de la jornada para el conjunto azulgrana.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el Barcelona, pues el equipo continúa dejando interrogantes en defensa y acumula demasiados goles encajados, una debilidad que puede convertirse en un problema ante rivales de mayor exigencia en las próximas fases de la Champions.