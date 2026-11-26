Desde la lejana geografía Guantanamera, precisamente en Punta de Maisí, un abuelo agradece al equipo médico del Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño por salvar la vida de su nieto.

El pasado domingo la vida del pequeño Cristian Abel, de apenas tres años, corría grave peligro. Llegó a la institución de salud yumurina con una dolencia abdominal y continuos vómitos.

La joven Maira Gainza llegó con su niño, presurosa y muy desesperada, desde el barrio Las Marías, una localidad a las afueras de la urbe.

Entrada ya la noche del domingo un team médico evalúa el caso. Tras los primeros estudios lo catalogaron de grave.

Se deciden por el inmediato ingreso hospitalario para continuar los exámenes. Los resultados arrojan una distensión abdominal marcada.

El grupo tratante efectúa estudios complementarios que incluyeron radiografía de abdomen en la que se documentó múltiples niveles hidroaéreos, hallazgos radiológicos subjetivos de hilo mecánico obstructivo.

Ante la persistencia del cuadro y los hallazgos clínicos e imagenológicos, el caso fue rediscutido, concluyéndose que se trataba de una obstrucción intestinal mecánica y se anuncia el paciente para intervención quirúrgica.

Se determina finalmente que se trataba de una obstrucción intestinal mecánica asociada al divertículo de meckel.

A mil kilómetros de distancia un abuelo languidecía ante la gravedad de su nieto. Por suerte, el personal del hospital matancero realizó la intervención quirúrgica con éxito. Luego de tres horas en el salón de operaciones, el niño venció la gravedad y hoy se encuentra en recuperación en la sala de terapia intermedia.

El pequeño disfruta observar videos animados en un celular, mientras su madre le contempla amorosamente.

«El trato en este hospital ha sido maravilloso, tanto los enfermeros como los médicos nos han brindado una atención divina», comenta.

Y la noticia sobre el restablecimiento del pequeño Cristian Abel al instante se conoció en Maisí, donde un abuelo agradecido estampó en las redes sociales el gran trabajo del personal de Salud del Pediátrico matancero.