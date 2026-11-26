Yuniet Fariñas Morejón dirige Operaciones Centro en la División Producción Centro de CUPET, en Cárdenas. Recibió el Premio al Innovador con resultados de Mayor Impacto Económico y/o Social de la ANIR en Matanzas. ¿El motivo? Tres racionalizaciones que siguen dando resultados. El impacto económico del primer año se midió en 19, 41 y 123 millones de pesos.

Primero llegó el problema de los tubos. Yuniet recuperó 18 piezas con rosca VAM SLIJ II dañada. En Cuba no existen planos ni patrones de esa rosca. El fabricante se negó a enviar repuestos por el bloqueo. Cuatro días de trabajo bastaron para no paralizar el pozo VD-1012.

Después enfrentó las pérdidas totales de circulación. Una cementación forzada resolvió el problema. La perforación siguió dentro del cronograma.

El tercer reto fue el variador de frecuencia del pozo VD-1011, el de mayor producción del país. Yuniet lo reparó sin Schlumberger. Doce días de labor junto al Grupo de Automática de la Unidad Empresarial de Base de Mantenimiento devolvieron al pozo sus 560 toneladas diarias.

25 años en la misma División le enseñaron a mirar lo que ya existe. Esa mirada guía cada solución.

«Una limitación puede obligarte a mirar mejor lo que ya tienes. No fue una debilidad, fue una exigencia», afirma.