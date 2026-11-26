Diego Cejas, campeón absoluto del certamen de principiantes en la categoría Men’s Physique, debutó en el Campeonato provincial de Culturismo y Fitness Matanzas 2026 con un físico superior al de su anterior presentación y la mirada fija en un puesto de honor.

«Me encuentro en mejores condiciones respecto a la competencia anterior, eso ya me convierte en ganador», asegura el joven atleta frente a los micrófonos de la radio matancera, consciente de la experiencia de sus rivales en tarima, aunque confiado en su esfuerzo y en sus posibilidades reales de alcanzar algún lugar.

Para Cejas, la frontera entre un físico de gimnasio y la vida de competidor está marcada por la presión y la ansiedad, dos compañeras inseparables en cada preparación.

«En el gimnasio te miras al espejo, pesas tu comida y vives sin presión alguna, en la competencia tienes una fecha fija, si no alcanzas el objetivo debes cambiar el plan y seguir adelante, sin estancarte ni relajarte», explica con la seriedad de un veterano.

El atleta recuerda la diferencia entre el estilo de vida saludable y la mentalidad competitiva, una realidad donde los pequeños gustos dejan de ser negociables, ya sea un dulce, una salida nocturna o unas horas menos de descanso.

«Una mala noche de sueño puede costarte tres días de entrenamiento, eso se refleja en tarima, provoca estancamiento y puede borrar el progreso de meses», advierte el joven, convencido del valor de cada detalle.

Lejos de vivir esos sacrificios como una carga, Diego los asume con naturalidad, pues medir las comidas, acostarse temprano, madrugar y entrenar forman parte de su rutina diaria y de su disfrute personal.

«Esto es mi estilo de vida, me gusta progresar, soy bastante constante hasta con la propia comida», confiesa con una sonrisa, en medio de las complejidades económicas del país para sostener una dieta exigente.

Al pedirle una palabra para resumir su incipiente carrera, la respuesta llega sin titubeos: «Superación, siempre crecer, mentalidad de crecimiento».

Esa necesidad de avanzar lo impulsa hacia el evento nacional de esta semana, cita con los mejores exponentes del país en su categoría, y Cejas tiene clara su decisión.

«Si obtengo una buena calificación aquí, voy al nacional como atleta, de lo contrario iré como espectador, pero iré sí o sí, quiero explorar el mundo del fisiculturismo y saber hasta dónde puedo llegar», afirma.

Su meta central es seguir mejorando de manera natural, un camino lento y honesto, sin prisa por los atajos y con la satisfacción de sentirse realizado con lo logrado hasta hoy.

En el plano internacional, su referente es el británico Ryan Terry, cuatro veces ganador del Mr. Olympia en Men’s Physique, una figura admirada por el matancero, aunque reconoce la imposibilidad de alcanzar ese físico por vías naturales.

«Mi motivación personal es lograr un buen nivel de masa muscular magra, buena densidad y una definición estética», precisa sobre el ideal perseguido en cada sesión frente a las pesas.

Para los jóvenes interesados en iniciarse en el fitness y el culturismo, Diego tiene un mensaje directo y responsable: entrenar siempre reporta beneficios en la imagen, la confianza, la seguridad y la autoestima.

«Háganlo con conciencia, no abusen de las sustancias ni las utilicen sin un preparador y un médico, yo soy natural, no tengo relación con la química ni pienso incursionar en ese mundo», subraya con firmeza.

Así, entre la disciplina del plato medido y el sueño de una tarima nacional, Diego Cejas sube al escenario provincial con la certeza de haber ganado ya su primera batalla: superarse a sí mismo.