Para el adolescente Ariel Aguilar Rodríguez hasta el sueño puede resultar peligroso. Más de una vez, al despertar, contemplaba con desazón algún nuevo hematoma en una de sus extremidades. La causa del moretón podría producirse del simple hecho de recostar su cabeza en el antebrazo.

Su madre lo mira desde ese dolor con el que ha aprendido a vivir desde que le diagnosticaron hemofilia a su pequeño, una rara afección por la que su sangre no coagula correctamente.

Ese padecimiento ha obligado a Ariel a llevar una existencia muy diferente a la del resto de sus amigos.

Desde su niñez, con apenas un año de vida, tuvo que resignarse a permanecer en casa mientras observaba como el resto de los niños disfrutaban de la libertad de correr, trepar árboles, sin temor a una caída o un leve golpe.

En cambio para él, una herida, por sencilla que fuera, ponía la vida en peligro.

Su madre recuerda que siendo apenas un bebé le miró con espanto unos hematomas en su cabeza. Los golpes se inflamaron y en más de una ocasión acudieron a las instituciones de salud, siendo necesarias varias intervenciones quirúrgicas.

Fue en el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño donde una doctora decide realizar una prueba en su sangre y el diagnóstico arrojó la extraña enfermedad.

La vida les cambió de golpe al niño y a la madre. Para suerte de ambos -según narra Yunisleidis- la abuela materna se convirtió en un apoyo inigualable e incondicional.

Ariel cuenta que creció con muchas limitaciones. Sobre todo cuando sobrevenían la crisis que le obligaban a permanecer durante días sobre una cama sin apenas moverse. Un simple gesto le causaba un dolor agudo.

La situación más compleja estaba asociada a esa decoloración que aparecía en su piel, como un gran hematoma, que despertaba todas las alarmas. Ese sangrado interno bien podía dañar los órganos y los tejidos, y en algunos casos, hasta causar la muerte.

Ariel lloró mucho de niño sin entender por qué no podía salir a jugar, montar bicicleta, o simplemente disfrutar al aire libre como el resto de sus compañeros.

Hasta en su propia cama podía dañarse, como aquella vez que intentó dar una voltereta y sufrió nuevamente los rigores de su padecimiento. Incluso llegó a permanecer dos años en un sillón de ruedas.

En el Hospital Pediátrico le han visto crecer, pues han sido incontables sus ingresos hospitalarios a lo largo de estos 17 años.

Le tratan con cariño y mucha ternura, algo que reconoce su mamá, quien agradece la esmerada atención del equipo médico. «Los médicos y enfermeras son una dulzura, se han convertido en nuestra familia», asegura.

Desde que a la vida de Ariel y su mamá llegó el medicamento Emicizumab como parte de un ensayo clínico, la mejoría fue sustancial.

Este anticuerpo monoclonal, tipo inmunoglobulina biespecífico para el manejo de la hemofilia A, ha permitido que se reincorpore a las actividades normales de un muchacho de su edad.

Se le aplica mensualmente y logró permanecer casi un año sin regresar a una sala de hospital. Ya no sufría hemorragias y hasta desaparecieron los dolores.

Ante la severa crisis que enfrenta el país, provocando un desabastecimiento de disímiles medicamentos, pasó algunos meses sin aplicarse el fármaco por lo que los viejos padecimientos comenzaron a aflorar, sufriendo una recaída que le hizo regresar a un centro de salud.

Ya por suerte, alega la madre, el medicamento se encuentra en la institución por lo que esperan su recuperación paulatina.

Ariel luce como un muchacho de estos tiempos, amante de la música de moda. Su enfermedad no ha sido impedimento para crear amistades y hasta adentrarse en ese sentimiento indescriptible que es el amor.

Cerca de él, como perenne guardiana, permanece su madre Yunisleidis, al tanto de que cada día cuente, y emerja la sonrisa plena a pesar de esa extraña enfermedad con la que han aprendido a vivir, y que logran sobrellevar más allá de los sinsabores.