Jagüey Grande.- La Empresa Agroindustrial Victoria de Girón apuesta por la recuperación del sector agrícola mediante el seguimiento de los rendimientos productivos, el control de los costos y la búsqueda de una mayor rentabilidad en cada cultivo, informó Jorge Yunior Pedré, director agrícola pecuario de la entidad.

De acuerdo con lo publicado por Hanny Martínez, primera secretaria del Comité municipal del Partido, esta proyección se enmarca en la implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales impulsadas por el Estado cubano, incluyente de acciones dirigidas a incentivar la recuperación agrícola, mejorar la gestión y el uso de la tierra, facilitar la comercialización, así como también el acceso a insumos y financiamiento.

El directivo señaló que las prioridades para este mes se concentran en impulsar las cosechas, incrementar los aportes a la empresa y aprovechar las oportunidades de comercialización para cerrar el período con saldos favorables.

Se trata, explicó, de un proceso paulatino que avanzará en la medida en que se creen las condiciones necesarias en las diferentes áreas productivas.

También destacó la importancia de acompañar a los granjeros y dar seguimiento a sus producciones, de manera que el desempeño de quienes trabajan la tierra se traduzca en mejores resultados.

Pero más allá de los planes, las proyecciones y los anuncios, lo que realmente espera la población son resultados concretos.

Que esta apuesta por la recuperación agrícola se traduzca en más producción, más alimentos para el pueblo y mayores ofertas en los mercados.

Matanzas cuenta con importantes potencialidades agrícolas y, sin embargo, está lejos de producir todo lo que podría. Y el problema no termina en cuánto se cosecha: también está en cómo se comercializa y a qué precios llegan esos productos a la población.

En medio de una realidad marcada por el encarecimiento diario de los alimentos, la recuperación del sector no puede medirse únicamente por los rendimientos de los cultivos o los ingresos de la empresa, sino, además, por la distribución y la posibilidad de que las familias puedan adquirirlos a precios más asequibles.

Producir más es imprescindible, pero lograr que esa producción llegue al pueblo, y lo favorezca con precios más asequibles, debiera ser el propósito satisfecho.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de Hanny Martínez.