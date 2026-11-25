La Empresa Agroforestal Matanzas, convoca a los actores económicos, no estatales, a participar en un proceso de licitación, para la producción cooperada, de bienes, útiles y servicios.

Para conocer sobre los detalles conversamos con Dania Ramírez Cabrera, directora adjunta de la empresa.

La licitación contempla dos Unidades Empresariales de Base (UEB), una en el municipio de Martí y la otra en el municipio de Colón. La Empresa aporta el patrimonio forestal, muebles, inmuebles, útiles y herramientas.

De igual forma está licitando un local que se encuentra en el kilómetro 113 de la carretera central, muy cerca del poblado de Guanábana. El inmueble cuenta con un ranchón, tres cabañas oficinas, un almacén y un aula anexa.

Los interesados en la licitación pueden contactar con Dania Ramírez Cabrera, directora adjunta, por el móvil 52098939 o con Ubaldo Ortiz Betancourt, director técnico productivo, por el móvil 52133281.

Otros detalles lo pueden encontrar en el audio: