Carlos Yoan Meléndez es el campeón absoluto del Campeonato provincial de Culturismo y Fitness de Matanzas en la categoría Men’s Physique y también el título general. La corona llegó tras una espera, el año pasado terminó segundo en el absoluto, detrás de Eliades Reynaldo Mesa. Esta vez saldó la deuda.

«Todavía no me lo creo», confiesa.

Su ascenso fue veloz, debutó como principiante y ganó, ese mismo año subió al provincial y venció en su categoría. Hoy, en su segundo año de competencia, se consolida como campeón.

Detrás del título hay un horario exigente. Meléndez trabaja de noche, pasa muchas horas de pie y trasnocha. Solo le quedan una o dos horas para entrenar.

La mesa también pone límites. Armar una dieta ordenada en Cuba pide ingenio y paciencia, el admite que la alimentación es «sumamente difícil». Su receta es sencilla: interés y corazón. Con esa mezcla equilibró el tiempo, el trabajo y un entrenamiento muy estricto.

Otro desafío vive fuera del gimnasio. Muchas personas creen que el atleta de Men’s Physique solo trabaja la parte superior del cuerpo. Meléndez discrepa. Entrena piernas igual. Ve la categoría como un primer paso. Dentro de un par de años podría competir en culturismo.

Su espejo tiene nombre propio: Eliades Enrique Reynaldo Mesa. Eliades fue campeón provincial y absoluto el año pasado. También ganó el título nacional. Ambos se miden y se comparan a cada rato. Hoy son los referentes de la modalidad en la provincia. Volverán a verse las caras en el Retador de Campeones, en La Habana.

«Es un espejo que veo y me motiva», afirma. Sobre la tarima, la rivalidad manda. Abajo, el trato cambia. «Somos seres humanos, somos familia», asegura. Esa unión marca el ambiente del campeonato. Los atletas se saludan, se animan y se aplauden. La categoría crece. El año pasado subían dos competidores. Esta vez subieron bastante más. Meléndez celebra el cambio y desea más impulso para el culturismo matancero.

En casa encontró el mejor respaldo. Su familia lo apoya en todo. Lo hizo desde el primer día. Lo hace ante cada locura nueva, siempre dentro del bien. El público esperaba mucho de él. Meléndez no sintió esa carga. Solo sintió la presión propia.

«Mi rival era yo mismo», resume.

Ahora mira al campeonato nacional. Faltan tres días. Irá a representar a la provincia. Pelea sin miedo. A los jóvenes les deja un mensaje claro. No deben temer. Deben prepararse bien y entrenar con disciplina.

«Aquí los esperamos», invita. Para él, este movimiento es «muy lindo».