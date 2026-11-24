Los Cocodrilos de Matanzas sufrieron un duro golpe en La Habana. Los Leones de Industriales los vencieron por nocaut, 11 carreras por cero en siete entradas, en el estadio Latinoamericano.

El resultado abrió la subserie particular entre ambos equipos y encendió la preocupación en el conjunto yumurino, ya son cinco las derrotas consecutivas.

El daño llegó desde el primer capítulo. Tres imparables y un error defensivo de los matanceros bastaron para colocar tres carreras en la pizarra, el abridor David Martínez Cara demás no pudo sacar ni un out.

El derecho Brian Reyes Cedeño tomó la pelota y contuvo a los capitalinos por dos entradas, sin embargo, en el tercer acto los Leones volvieron a castigar con otras tres carreras y la ventaja se amplió a seis.

El mentor Armando Ferrer buscó otra opción y llamó a Charly Fumero. El relevista no encontró el control y cedió cinco anotaciones más, todas limpias, con ellas se selló el destino del juego.

Del otro lado, Fher Cejas dominó a los bateadores matanceros, trabajó cinco entradas, permitió tres imparables, no admitió carreras y se anotó la victoria. Guillermo Carmona vio a su equipo responder con ofensiva oportuna y pitcheo firme.

La ofensiva de Matanzas apenas dio señales de vida, solo cuatro batazos válidos llegaron desde los bates de Dayan Ibáñez, Anthony Navarro, Eduardo Blanco y Aníbal Medina quien regresó al line up tras cumplir varios días de ausencia por su expulsión en la Isla de la Juventud.

Con la derrota, los Cocodrilos presentan balance de 21 victorias y 17 reveses y ocupan el tercer puesto de la Zona Occidental, por detrás de Vegueros de Pinar del Río y Leones de Industriales.

La afición de la Ciudad de los Puentes mira con inquietud el tramo final de la clasificación y el equipo necesita reaccionar pronto.⁩

Foto: Tomada de Facebook