Considerado un aporte significativo en el ámbito de la ingeniería civil en la Mayor de las Antillas, en predios de la Universidad de Matanzas (UM) fue presentado el Manual de Inspección y Mantenimiento de Puentes de Hormigón Armado para Cuba.

La relevancia de la publicación consiste en ofrecer herramientas técnicas actualizadas para la inspección y el mantenimiento de este tipo de estructura, clave por su favorecimiento de la conectividad y el desarrollo del país, hizo notar el perfil en Facebook de la UM.

La investigación cooperada entre el sector productivo y la universidad yumurina, es obra de los autores José Alfonso Macías Mesa, Ramón Quiza Sardiñas, Marcelino Rivas Santana, Pedro Antonio Hernández Delgado y Lianny Moreno Alonso.

Editado precisamente por la UM, el volumen contó con la edición y corrección de Maitte Hernández Pérez, y la composición de Roxana Naranjo Benítez.

La presentación formó parte del cierre del Proyecto Sectorial Evaluación Integral de Puentes en Cuba, agregó el post de la UM.

Conocida como la Ciudad de los Puentes, unas 21 de estas estructuras forman parte del paisaje en unas de las urbes de más belleza en esta Isla.

Foto: Tomada de Girón.