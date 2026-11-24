En una presencia permanente se convierte Dora Alonso en Una niña con alas, obra estrenada por Teatro de Las Estaciones en 2009 y que, 17 años después, vuelve a los espectadores con esa carga de ternura y belleza que solo alcanzan los niños y quienes no han dejado de serlo.

La función del sábado último tuvo como matiz especial que fue llevada a escena por jóvenes graduados de la Unidad Docente Carucha Camejo, de la propia agrupación, y el estreno de Iriscelia Mantilla como la niña.

“Una niña con alas para el público que la ve o uno como espectador, en mi caso que fue mi estreno y constantemente lo que estaba haciendo era viéndola, parece una obra muy fácil, muy divertida, muy fresca, una obra de niños jugando; pero cuando uno se adentra en el espectáculo y en los personajes, es muy difícil.

“La trama es muy arriba todo el tiempo, son niños jugando durante todo el espectáculo y entonces tienes que sacar ese niño interior que está presente pero mantienes guardado desde hace mucho. Eso es lo que te hace disfrutar esta obra tan hermosa y con los textos tan bellos de Dora Alonso”.

Con diseño escenográfico, de muñecos, de luces y vestuario del Premio Nacional de Teatro Zenén Calero y coreografía de la Premio Nacional de Danza Liliam Padrón, la obra escrita y dirigida por Rubén Darío Salazar, Premio Nacional de Teatro, regala un recorrido por la poesía de la inolvidable escritora matancera, al tiempo que, desde la diversión y la inocencia de los niños, apunta a temas como la identidad, la igualdad, la naturaleza cubana y el respeto hacia ella, el amor, la familia y la amistad.

La puesta en escena que a mediados de este mes llegó a sus 200 representaciones, contó también con las actuaciones de Raúl Alvarez y Ale García. La actriz comentó el reto que implicó para ella la preparación de su personaje.

“Me ha sido difícil porque antes de poder incorporarme pasé por una enfermedad que no me ha dejado estar presente siempre. He tenido muy poco tiempo de ensayo pero como lo disfruto tanto y tengo actores a mi lado que me sostienen ante cualquier eventualidad, lo que hago es dejarme llevar y disfrutar este personaje maravilloso”.

Una retribución a Dora Alonso, cercana en afectos a Las Estaciones, deviene el espectáculo. La tropa de la Luna y el Sol la recuerda desde la devoción, el respeto y el cariño hacia quien los acompaña siempre, aseguró Rubén.

A esta entrañable escritora pertenecen los libros El cochero azul, El valle de la pájara pinta, Aventuras de Guille, los poemarios Palomar, La flauta de chocolate y El grillo caminante, entre otros textos de prosa y poesía. Fue ella la creadora, en 1956, junto a los artistas del Guiñol Nacional de Cuba, de Pelusín del Monte, títere nacional.

Teatro de Las Estaciones ha llevado a escena de esta dramaturga las piezas El sueño de Pelusín, en 1999, con la presencia en el estreno de Dora Alonso, y Pelusín y los pájaros, en 2001, ganadora de los Premios Avellaneda, Caricato y Villanueva de la UNEAC.

Luego de 17 años y más de 200 veces sobre la escena, con elencos diferentes, Una niña con alas no pierde vigencia pues retrata a niños de cualquier época. La magia que logra, desde un lenguaje sencillo pero con enseñanzas profundas, le garantizan una permanencia agradecida sobre el retablo.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26