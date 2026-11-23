El Gran Premio del séptimo Festival de Interpretación Vocal «Ruiseñor de los Puentes» se confirió a la concursante Thais Roca Álvarez, quien se apropió con su temperamento, timbre y exquisita afinación, del tablado del teatro Sauto, Monumento Nacional. La joven cantante alcanzó además el Premio Especial «Berardo Alzola In memoriam», el Premio «De Ruiseñor a Ruiseñor» , y el Lauro de la UNEAC. El Centro provincial de Casas de Cultura le ratificó su categoría provincial, con propuesta al escaño nacional dentro del Movimiento de Artistas Aficionados.

El Premio Honorífico del Festival 2026 se concedió al colectivo del Teatro Sauto que fue entregado a su director Kalec Acosta, de manos de Osbel Marrero, director provincial de Cultura.

El jurado central otorgó también primer Premio a Hugo Hernández González, segundo a Marialina Soler Tápanes, y tercero a Yanelys García de la Cruz, quien obtuvo también el de la Popularidad. Se dieron dos menciones a Yosney Friol Argote y Roger Borges Martínez, más reconocimiento especial a Frank Barrios Hernández.

Bajo la dirección artística de Vladimir Pérez Padrón, este séptimo Festival de Interpretación Vocal «Ruiseñor de los Puentes», destacó por la cualidad de los concursantes, demostrativo del gran trabajo desplegado por especialistas e instructores de la casa de cultura Bonifacio Byrne, anuncio feliz de futuros espectáculos en instituciones y comunidades para disfrute de nuestro pueblo.

En entrevista para este medio, Pérez Padrón resaltó la importancia de realizar este concurso, a pesar de las limitaciones logísticas, lo cual no impidió un resultado de rigor.

«Agradezco, apuntó, el apoyo de varias personas e instituciones culturales de nuestra ciudad, la biblioteca provincial Gener y Del Monte con las audiciones del Festival, los trabajadores del Teatro Sauto encabezados por Kalec Acosta y la labor del músico Jesús Márquez junto a los asistentes de dirección, a los jurados, al proyecto sociocultural Maravillas de la Infancia, al Centro provincial de Casas de Cultura, a Manolo por su dedicación con la calidad de la música empleada por los concursantes e invitados en el evento.

“Además, a los locutores Jesús García y Loli Oropesa, a la Compañía Novadanza y a su directora Kenia Carrazana, al Mariachi Los Coyotes, a la Banda provincial de Conciertos de Matanzas y a sus directores Felix Tápanes y Yany Calama.

“Son tantos los que trabajaron que queremos destacar al Centro provincial de la Música, a los solistas Ofreidy Águila Cedeño y Aniubis Segura por crear el bello tema del certamen y llevarlo con tanto amor a escena.

«Igualmente a Carrete Producciones, a las comunicadoras Olivia y Miladys, a Marlon por todas las fotos y videos, a los maestros Carlos Telot y Gerardo Pipo Horta Gutierrez por sus enseñanzas».

Asimismo, resaltó a los solistas invitados Aneylis Hernandez, Ivett Valdes, Dany Pichardo y Vanessa Domínguez, a todos los concursantes por confiar en este Festival.

«En particular admiro al entusiasmo del público matancero, su acercamiento a la Casa de Cultura Bonifacio Byrne, que encabeza Magela Quintero y a la Dirección municipal de Cultura”.

Y dijo: «Como fundador, guionista, productor y director artístico y general del Festival, mi mayor deseo ahora es vernos de nuevo en la 8va. edición del Festival en el año 2027».