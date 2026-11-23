El Centro Cultural Las Palmas resultó escenario de la 28 edición del Campeonato provincial de Culturismo y Fitness, una competencia que reunió este fin de semana a 24 atletas matanceros en las modalidades de Wellness, Bikini Fitness, Men’s Physique y Culturismo, bajo el auspicio de la Asociación Cubana de Fitness y Culturismo (ACFC) y su representación yumurina.

La cita dejó definidos a los campeones de la provincia en las diferentes categorías. Norbis Fajardo Rizo conquistó el título de Mr. Matanzas 2026; Carlos Yoan Meléndez Vinent se llevó el absoluto de Men’s Physique; Sheila Díaz Hernández dominó Bikini Fitness y Hamilay Pérez Sánchez se impuso en Wellness, mientras que el municipio de Cárdenas tuvo una participación destacada, con al menos cuatro atletas en el primer lugar.

Más allá de la exhibición física, la jornada permitió acercarse a las historias de quienes encuentran en esta disciplina una vía para superarse, asumir nuevos retos y poner a prueba su constancia.

Cada competidor llegó con una preparación diferente, aunque todos compartieron las exigencias de una actividad que demanda tiempo, esfuerzo y recursos, además de jornadas de entrenamiento, cambios en la alimentación y sacrificios que no siempre resultan visibles para el público.

El campeonato también reservó un espacio para reconocer la trayectoria y entrega de figuras vinculadas al culturismo. Armando Hernández Alpízar, Frank Pontigo y Yosvani Rodríguez Tápanes recibieron el aplauso de los presentes por sus aportes a esta disciplina en el territorio.

Sheila Díaz: un triunfo respaldado por la familia



En Bikini Fitness, Sheila Díaz Hernández, representante del municipio de Matanzas, alcanzó el título provincial después de concursar en el torneo de principiantes, donde consiguió un buen resultado, aunque no el que esperaba.

Esta vez el trabajo realizado junto a su entrenador le permitió subir al primer escalón y celebrar una victoria que recibió con satisfacción.

“Estoy muy contenta, muy complacida. Trabajé duro y le debo todo a mi entrenador, Eliades. Tengo un excelente entrenador. Trabajamos duro y enfocados en crecer, en venir mejor y tener los mejores resultados”, expresó la atleta, quien se prepara bajo la orientación de Eliades Enrique Reynaldo Mesa, campeón provincial y nacional.

En ese camino, la familia también desempeñó una función importante, especialmente por el acompañamiento durante el cumplimiento de la dieta y las exigencias de la preparación.

Sheila reconoció ese respaldo como una parte fundamental de su resultado, al recordar que mantener una alimentación estricta y limitar determinados productos requiere del compromiso de quienes comparten la vida cotidiana con el atleta.

“Mi familia ha sido fundamental, con la dieta, las comidas, el cero azúcar. Ha sido un apoyo muy grande”, señaló.

La culturista también habló de los prejuicios que todavía encuentra el desarrollo del físico musculoso en las mujeres, una percepción que incluso estuvo presente en su entorno familiar, pues su madre no veía con agrado ese tipo de apariencia.

Sin embargo, Sheila ha encontrado en el entrenamiento una manera de sentirse bien consigo misma y de asumir con seguridad el camino escogido.

“Mi mamá tenía ese tabú. No le gustaba el físico ni los músculos”, confesó, antes de resumir su manera de asumir este deporte: “Yo me siento bien, me siento fuerte, me siento viva”. Ahora su mirada está puesta en continuar la preparación para el Campeonato Nacional, al que llegará con el propósito de mejorar sus resultados.

Durante la entrevista también se refirió a Shakira, Miss Cuba en su categoría, quien vive y entrena en Matanzas, y reconoció en ella una referencia para quienes practican esta modalidad. “Es realmente admirable. Deja la vara muy alta y a superarse”, comentó.

Wellness: esfuerzo para alcanzar una meta

La representación cardenense tuvo en Hamilay Pérez Sánchez a la ganadora de Wellness, una atleta que llegó a la competencia provincial después de haberse presentado en el torneo de principiantes, donde compitió fuera de categoría y consiguió un buen resultado.

Su acercamiento a las pesas no comenzó con el propósito de subir a una tarima, sino como una actividad que encontró en el gimnasio y que terminó convirtiéndose en un nuevo reto personal.

“Yo voy al gimnasio por hobby, porque es mi zona segura”, explicó. Según contó fueron otras personas quienes comenzaron a llamar su atención sobre las posibilidades de competir, hasta que decidió aceptar la propuesta y asumir una nueva etapa en su preparación.

“Vamos a entrar en una nueva fase de mi vida”, recordó sobre el momento en que tomó la decisión.

Hamilay tampoco pasó por alto las dificultades que supone mantener una preparación de este tipo en las condiciones actuales del país, sobre todo cuando se trata de cumplir con una dieta y sostener la constancia en los entrenamientos.

“Vivimos en Cuba y todo el mundo lo sabe”, expresó, al tiempo que reconoció que esperaba con ansias terminar el proceso de preparación porque disfruta mucho de la comida.

A pesar de esas exigencias, la atleta considera que el esfuerzo tiene su recompensa cuando se alcanza una meta. “Si uno quiere algo, se esfuerza. Y aquí estamos disfrutando”, afirmó.

También dejó un mensaje para las mujeres interesadas en esta disciplina, a quienes invitó a trabajar por sus objetivos y a sentirse orgullosas de los resultados mediante el sacrificio.

De cara al Campeonato Nacional, Hamilay no se impone presiones relacionadas con los resultados y prefiere concentrarse en mostrar su preparación sobre la tarima.

“Presentarme, dar lo mejor de mí y salir orgullosa”, resumió sobre sus expectativas.

En esa misma modalidad, Lorena Díaz alcanzó el segundo lugar después de aproximadamente dos años de preparación, un camino que estuvo marcado por problemas de salud que interrumpieron durante varios meses su actividad física.

La atleta explicó que ya había participado anteriormente, aunque reconoce que aquella experiencia no estuvo acompañada por el mismo nivel de preparación que consiguió para esta ocasión.

El apoyo de su entrenador fue determinante para retomar el trabajo y asumir nuevamente el reto competitivo, esta vez con una planificación diferente y mayor atención a la alimentación.

“Esta vez mi entrenador me dijo que me preparara y que fuera a competir. Ha sido diferente. Antes hice mi volumen y comía como quería. La dieta estricta comenzó una semana antes de aquella competencia. Ahora he tenido una preparación distinta”, comentó.

Men’s Physique gana espacio en Matanzas



La modalidad Men’s Physique, conocida también como físico de playa, tuvo una mayor presencia de competidores y se dividió en dos categorías según la estatura.

Liván Alejandro Monteagudo López se impuso hasta 1,75 metros, mientras que Carlos Yoan Meléndez Vinent ganó en más de 1,75 y obtuvo además el título absoluto de la especialidad, un resultado que confirmó su avance dentro del culturismo matancero.

Carlos Yoan conocía las exigencias de esta competencia, pues el año anterior había ganado su categoría y terminado como subcampeón del absoluto, por detrás de Eliades Enrique Reynaldo Mesa.

En esta ocasión consiguió completar el objetivo y reconoció que todavía le costaba asimilar el resultado, sobre todo por las dificultades que tuvo que superar durante la preparación.

“Todavía no me lo creo”, confesó. El atleta recordó que este es su segundo año de competencia y que comenzó en el torneo de principiantes, donde consiguió la victoria antes de imponerse en el provincial.

“Este año, con dificultades, me preparé con todo y aquí estoy, consolidándome como campeón provincial”, afirmó.

Su preparación tuvo que adaptarse a las exigencias del trabajo nocturno, las muchas horas que permanece de pie y el poco tiempo disponible para descansar y entrenar, pues en ocasiones solo cuenta con una o dos horas para realizar sus ejercicios.

A esa rutina se sumaron las dificultades para mantener una alimentación adecuada, por lo que alcanzar el resultado exigió organizar cada jornada alrededor de sus responsabilidades laborales y deportivas.

“Tuve que hacer un equilibrio entre tiempo, trabajo y un entrenamiento muy estricto. La alimentación es sumamente difícil. Cuando le pones interés y corazón, puedes lograr las cosas”, explicó.

Sobre las críticas que recibe Men’s Physique por la idea de que sus practicantes solo entrenan el tren superior, Carlos Yoan dejó clara su posición y aseguró que también dedica atención al desarrollo de las piernas.

Considera que esta modalidad puede representar una primera etapa dentro de su trayectoria, pues no descarta competir en Culturismo dentro de algunos años.

“Cada cual tiene su opinión, pero yo no la comparto. Yo entreno piernas también”, señaló.

Destacó el crecimiento de la categoría en la provincia, donde la cantidad de participantes aumentó en comparación con ediciones anteriores y manifestó su satisfacción por el desarrollo que ha alcanzado esta práctica deportiva.

Para Carlos Yoan la rivalidad queda limitada al momento de la competencia, pues fuera de la tarima prevalecen el respeto y la relación entre quienes comparten los mismos sacrificios. «Hay competitividad encima de la tarima, por supuesto. Cuando nos bajamos, somos seres humanos. Somos familia todos», comentó.

En su crecimiento ha tenido como referencia a Eliades Enrique Reynaldo Mesa, campeón provincial el pasado año y campeón nacional, quien también ganó la categoría de más de 1,75 metros en esta edición.

Carlos Yoan reconoció que la comparación entre ambos constituye una motivación para continuar superándose y valoró la influencia de su compañero dentro del movimiento de físico de playa en Matanzas.

“Es algo que me motiva a seguir superándome. Él tiene una condición y yo tengo otra. Los dos nos comparamos a cada rato. Ahora mismo somos los referentes del físico de playa en la provincia”, comentó.

Eliades, además de ser una figura de referencia para él, también desempeña la función de entrenador y trabaja con Sheila Díaz Hernández, ganadora de Bikini Fitness.

El respaldo familiar ha sido otro elemento importante en la carrera de Carlos Yoan, quien agradeció el apoyo recibido desde que decidió incorporarse al culturismo y aseguró que nunca sintió la presión de tener que responder a las expectativas del público, pues su principal rival era él mismo.

“Me apoyan en todo. Toda la locura que yo les digo que voy a hacer, ellos me apoyan, siempre y cuando sea para bien. Desde el primer día que les hablé del fisiculturismo me han apoyado”, afirmó.

La otra categoría de Men’s Physique tuvo como ganador a Liván Alejandro Monteagudo López, quien consiguió su primera medalla de oro después de cuatro participaciones en competencias de este tipo. Aunque terminó segundo en el absoluto, la victoria en su división representó un resultado especial para el atleta, que recordó las ocasiones anteriores en las que había buscado sin éxito el primer puesto.

“Las lágrimas se salieron solas, fueron cuatro competencias y nunca había obtenido una medalla de oro. Lo busqué hasta que lo encontré”, expresó.

Livan reconoció el desempeño de Carlos Yoan en la disputa por el absoluto y destacó la condición física que presentó su rival, con quien mantiene una relación que va más allá de la competencia, pues en una ocasión llegó a prepararlo para subir a la tarima.

“En una ocasión, cuando él compitió, yo fui el que lo preparé. Hoy estuvimos compartiendo tarima como rivales. Trajo muy buena condición y muy buen tamaño muscular. Se lo merece. Merecidos los dos y merecidos los puestos”, señaló.

A diferencia de sus primeras presentaciones, cuando acudió solo y no contó con el acompañamiento de familiares o amigos, esta vez Livan recibió el respaldo de personas cercanas que llegaron con carteles y aplausos para animarlo.

El atleta recordó aquella experiencia inicial y explicó cuánto significó para él encontrar ahora un público que siguiera su presentación.

“Vine solo. No tenía a nadie, es muy feo estar arriba de la tarima y que nadie te anime. Ahora fue todo lo contrario. Todo el mundo me apoyó y se siente muy bien”, comentó.

El competidor, que ya cuenta con un tercer lugar en el campeonato Iron Cuba, representará a Matanzas en el próximo certamen nacional y tiene como objetivo luchar por una medalla de oro en su categoría, además de buscar la clasificación en el absoluto.

También reconoció la influencia de Eliades Enrique Reynaldo Mesa, a quien considera un ejemplo por su disciplina y dedicación dentro y fuera del gimnasio.

“Quien tenga deseo de subirse a una tarima, que lo haga. Esto no es muy fácil, pero se puede conseguir con dedicación y disciplina. Si yo lo conseguí, mucha gente puede conseguirlo”, expresó como mensaje para quienes desean iniciarse en esta práctica.

Adonis Cabrera García también compitió en Men’s Physique, una modalidad a la que llegó por afición y en la que encontró nuevas motivaciones al observar a otros atletas durante las competencias.

Según explicó, el interés inicial fue creciendo hasta convertirse en el deseo de probar sus condiciones sobre la tarima, superarse y alcanzar reconocimiento dentro de este deporte.

“Uno empieza porque le gusta, pero después va viendo a otras personas competir y también quiere hacerlo. Te vas embullando y buscas superarte, llegar a ser reconocido y tener una trayectoria antes de retirarte”, manifestó.

Culturismo: fuerza, experiencia y nuevos retos



La modalidad de Culturismo reunió a los atletas con mayor masa muscular, distribuidos en divisiones de acuerdo con el peso corporal.

En los 65 kilogramos se coronó Alexis Javier Hodelín Mora; Carlos Daniel Prieto dominó los 70 kilogramos y Yansy Humberto Lugo García, representante de Cárdenas, ganó los 80, mientras que Sergio Yoel Rodríguez, también cardenense, se impuso en los 85 kilogramos y conquistó el título Master entre los 50 y 60 años.

La victoria de Carlos Daniel Prieto tuvo un significado especial por su edad, pues con 54 años compitió en la división Master y consiguió imponerse en los 70 kilogramos. Su resultado se sumó a los de otros representantes de Cárdenas que lograron ubicarse en lo más alto de sus respectivas categorías.

Entre los nombres que sobresalieron estuvo Alexis Hodelín Mora, conocido como «El Pulga Matagigantes», quien repitió el título provincial en los 65 kilogramos y cuenta además con la condición de campeón nacional.

Su próximo compromiso será el 28 de noviembre en La Habana, donde volverá a competir en esa misma división con el propósito de representar a Matanzas.

Norbis Fajardo Rizo, por su parte, se impuso en los 75 kilogramos y conquistó el campeonato absoluto de Culturismo, resultado que le permitió obtener el título de Mr. Matanzas 2026.

La decisión llegó después de una votación reñida hasta el último instante, en una competencia donde el atleta consiguió mejorar el tercer lugar alcanzado en el absoluto durante la edición anterior.

“El segundo lugar estaba duro también. Ha sido difícil, pero aquí estamos”, expresó poco después de bajar de la tarima. Norbis atribuyó parte de su resultado al respaldo de su esposa y del resto de su familia, quienes lo acompañaron durante la preparación y lo animaron a presentarse, incluso cuando las dificultades con la alimentación y el trabajo lo hicieron pensar en no participar.

“Esta es mi pasión y me entrego hasta lo máximo. Estamos aquí gracias a mi esposa y a toda mi familia, que me ha apoyado bastante”, afirmó.

El campeón comenzó su trayectoria en Men’s Physique, pero con el tiempo se inclinó hacia el Culturismo, en parte por el trabajo que fue incorporando al entrenamiento de las piernas. Recordó entre risas que su esposa tenía las piernas más desarrolladas que él y que las bromas en el hogar terminaron motivándolo a trabajar esa zona del cuerpo hasta decidirse por una nueva modalidad.

“Es algo gracioso. Cuando conocí a mi esposa, yo tenía las piernas pequeñas y ella las tiene grandes. Con el chucho, empecé a hacer piernas. De momento dije: voy para allá”, contó.

Norbis, natural de Cárdenas, también valoró el crecimiento del culturismo en ese municipio y consideró positivo que más personas se incorporen a una actividad que exige sacrificio y constancia. Aunque todavía no tiene definida su participación en el Campeonato Nacional, reconoció que ese certamen demanda otro sistema de preparación, más riguroso que el que pudo desarrollar para la competencia provincial.

“El deporte sigue creciendo y está creciendo en Cárdenas. Hace falta que crezcan cosas sanas. Es verdad que está difícil. Mientras más gente se ponga a hacer cosas buenas, bienvenido sea. El fisiculturismo es duro, pero vale la pena al final del día”, expresó.

Entre sus próximos objetivos está mejorar el desarrollo de las piernas y continuar trabajando para alcanzar nuevas metas, con la misma motivación que lo llevó a conseguir el título provincial. También aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes, a quienes invitó a acercarse al deporte y a dedicar sus esfuerzos a actividades que contribuyan a su desarrollo personal.

“Que no le tengan miedo a los pesos. Sudar no mata a nadie. Hay que luchar. Si te gusta, vas a hacerlo todo”, manifestó.

En los 75 kilogramos también compitió Adrián Manuel Amieva, quien describió las exigencias del Culturismo desde su experiencia y destacó que la preparación no se limita al trabajo físico, pues requiere fortaleza mental y recursos económicos para sostener la alimentación y los entrenamientos.

Para él, alcanzar una meta deportiva significa reorganizar buena parte de la vida cotidiana y asumir sacrificios que se extienden más allá del gimnasio.

“Hay que estar bien preparado mentalmente para aguantar el hambre, la sed, levantarte temprano todos los días y estar dispuesto a sacrificar tu tiempo, tu dinero y parte de tu vida para llegar a una meta”, explicó.

Amieva señaló que su rutina gira alrededor del trabajo y el entrenamiento, con poco espacio para dedicar a otras actividades, y recordó que fueron familiares y amistades quienes influyeron en su acercamiento a esta disciplina.

“Es bastante complicado, porque prácticamente no tienes tiempo para hacer otra cosa que no sea trabajo, entrenamiento, trabajo y entrenamiento. Así es el día a día”, comentó.

Sergio Yoel: entrenador y competidor sobre la misma tarima

Uno de los momentos significativos de la jornada estuvo relacionado con Sergio Yoel Rodríguez, quien además de imponerse en los 85 kilogramos y ganar el título Master, es entrenador en un gimnasio de Cárdenas y ha preparado a varios de los atletas que participaron en el campeonato.

Esta vez le correspondió asumir al mismo tiempo la responsabilidad de acompañar a sus alumnos y prepararse para competir.

El resultado le permitió compartir la satisfacción del triunfo con quienes ha guiado durante sus entrenamientos, una experiencia que calificó de especial por el vínculo construido a lo largo de la preparación.

«Me siento muy contento y muy realizado conmigo mismo y con todos los atletas que he entrenado. Es algo único», expresó.

Sergio explicó que la preparación fue exigente y que tuvo que enfrentar dificultades personales, aunque logró recuperarse y llegar a la competencia. En ese proceso contó con la compañía de un compañero de trabajo, con quien realizó los entrenamientos, mientras asumía también la responsabilidad de orientar a sus alumnos.

“La preparación fue bastante dura. Tuve mi dificultad como todo el mundo. La vida está dura, pero gracias a Dios supe reponerme. Aquí estoy dando lo mejor de mí para que todo el mundo me vea”, afirmó.

Como entrenador, destacó la importancia del trabajo conjunto entre quienes aportan sus conocimientos y los atletas que asumen el compromiso de prepararse, al tiempo que valoró el ambiente de compañerismo que se vivió durante el evento, donde los competidores se felicitaron y compartieron sus experiencias después de cada presentación.

“Yo pongo mi granito de conocimiento y ellos ponen lo demás. Es algo que hay que hacer en conjunto. Todo el mundo se siente bien, como una familia”, comentó. Al definir lo que representa esta experiencia, resumió su pensamiento en una frase: “Todo es posible”.

La mirada puesta en el campeonato nacional

La 28 edición del Campeonato provincial de Culturismo y Fitness dejó definidos los representantes de Matanzas que asumirán el próximo compromiso competitivo, previsto para el 28 de noviembre en La Habana. Los campeones provinciales tendrán ahora el reto de llevar a la capital el resultado de su preparación y defender los colores del territorio en el certamen nacional.

Las historias compartidas en el Centro Cultural Las Palmas reflejaron distintas formas de acercarse a esta disciplina: desde quienes comenzaron por afición y encontraron en la competencia una nueva motivación, hasta atletas con títulos provinciales y nacionales que continúan trabajando para alcanzar otros objetivos.

La competencia también mostró el crecimiento de modalidades como Men’s Physique y la presencia de atletas de diferentes edades y municipios, con Cárdenas entre los territorios de mayor protagonismo en los resultados. Sobre la tarima quedaron las medallas y los títulos, pero también el esfuerzo de quienes dedicaron tiempo y recursos para llegar en condiciones de competir.

Matanzas ya tiene a sus campeones de Culturismo y Fitness 2026, y ahora la atención se traslada hacia La Habana, donde los representantes yumurinos buscarán mostrar el resultado de su trabajo en el Campeonato Nacional.

En colaboraci ó n con George Carlos Roger