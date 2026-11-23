La XVII edición del evento Puentes que promueve la Universidad de Matanzas comenzó este lunes con la participación de una treintena de estudiantes en el rol de diplomáticos.

En este encuentro que auspicia la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), los jóvenes representan a un país y defiende su postura con argumentos propios.

Esta vez el tema principal es la eliminación de la discriminación contra la mujer

El programa no se detiene ahí, los estudiantes también discuten cómo resolver los conflictos armados por vías pacíficas y cómo atender las migraciones.

La soberanía de las naciones y la justicia social completan la lista de asuntos en debate, todos forman parte de la agenda internacional actual.

Para cumplir su papel, los delegados estudian, redactan y exponen ante el pleno. El trabajo les exige dominio de la palabra y rigor en la investigación.

El modelo surgió en la Universidad de Matanzas en 2007 y se repite cada año. Con el tiempo se convirtió en una tradición del estudiantado.

Los jóvenes encuentran en «Puentes» un lugar para escuchar, discrepar y llegar a acuerdos y aprenden además a defender la paz con el diálogo.

Con diecisiete ediciones a cuestas, el proyecto se consolida como una de las plataformas estudiantiles de mayor peso en la provincia. Está edición se extenderá hasta este martes.