Las lágrimas de Livan Alejandro Monteagudo López llegaron antes que la medalla. El atleta de Men’s Physique conquistó el oro de su categoría en el Campeonato provincial de Culturismo y Fitness de Matanzas.

Fue su primer metal dorado en cuatro competencias, además, terminó segundo en el absoluto.

Lloró al escuchar su nombre. «Las lágrimas se salieron solas», confesó minutos después de bajar de la tarima. Hacía mucho tiempo buscaba ese momento. Por fin lo encontró.

Su amigo y compañero Carlos Yoan Meléndez se llevó el absoluto. Livan lo aplaudió sin reservas. «Merecidos los dos y merecidos los puestos», dijo. Ambos compartieron tarima como rivales. Fuera de ella, siguen siendo amigos.

Hubo un detalle especial en la sala. Muchos amigos acudieron a apoyarlo. Algunos llevaron carteles con su nombre.

En su primera competencia, Livan subió solo y nadie lo animó. Lo recuerda como una experiencia muy fea, ayer sintió el cariño de toda la gente.

El camino hasta el oro tuvo momentos duros, antes del campeonato, el dengue lo dejó sin fuerzas durante semanas, los apagones golpearon el entrenamiento y la comida escaseó y subió de precio.

Livan resolvió con lo que apareció. Comía tres o cuatro veces al día. Si había pollo, comía pollo, si había huevo, comía huevo. Siempre buscó una fuente de proteína y un carbohidrato como arroz y boniato llenaron muchos platos.

Su madre fue el pilar de todo el proceso. Cocinó con carbón durante los apagones, cuidó la dieta de su hijo y lo animó cada día.

Su apoyo valió más en el peor momento. En el Iron Cuba, el joven atleta se colgó el bronce, esperaba más, el resultado lo hundió y llegó a decir que no competiría otra vez. Su madre le levantó la cabeza. «Por ella hoy estoy aquí», afirmó.

La decepción dejó una lección. Para él, quedar en una posición ajena duele mucho. «No es algo que le deseo a nadie», reconoció. Ayer ese dolo quedó atrás.

En el escenario, Monteagudo López mostró lo mejor de su físico. También trabaja los deltoides y la espalda.

La espalda baja le ayuda a dibujar la V del Men’s Physique. Aclara un detalle importante, entrena las piernas con dureza, igual que cualquier culturista.

Ahora mira al campeonato nacional de la Asociación Cubana de Fitness y Culturismo. Quiere darlo todo en su categoría, sueña con clasificar al absoluto y pretende llevarse el oro de Cuba.

Reconoce un referente en Matanzas. Eliades Enrique Reynaldo Mesa, campeón de la categoría de más de 1,75 metros, es su ejemplo. Livan admira su disciplina dentro y fuera del gimnasio, también lo ve como inspiración para los jóvenes.

Ahora el colorado como lo conocen los más cercanos se convierte en inspiración para otros.

Entre el público había muchachos con ojos brillantes, a ellos les habla sin rodeos. Cree que este deporte no resulta fácil.

Pide dedicación y paciencia. Nadie logra un físico de competición de la noche a la mañana. La dieta exige sacrificio y también pesa en la mente.

Su mensaje final es sencillo. «Si yo lo conseguí, mucha gente puede conseguirlo», aseguró.