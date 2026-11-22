Damián Montoya afrontó ayer su cuarta competencia en el Campeonato provincial de Culturismo y Fitness de Matanzas 2026.

El atleta de la categoría Men’s Physique buscó el título absoluto. También quiso superar sus resultados de 2025: tercer lugar en el provincial y segundo en el nacional, en la división hasta 1,80 metros.

La meta es el resultado de un camino recorrido paso a paso. Damián inició en estas lides por el entusiasmo de sus amistades. Después llegaron dos campeonatos provinciales y uno nacional.

Cada cita dejó una enseñanza. Antes de la competencia, el atleta miraba más alto.

Este año trajo una novedad importante. Por primera vez trabajó con un preparador, en sus tres competencias anteriores se entrenó solo. Consultaba internet y ajustaba el plan poco a poco. Esta vez contó con una mirada experta.

El plan comenzó con un volumen corto. El equipo evitó ganar mucha masa muscular. Tampoco acumuló grasa, la preparación llegó a la recta final con más orden y más tiempo de trabajo.

El inicio, sin embargo, no fue sencillo. Su trabajo lo trasladó a otra provincia. Allí dio los primeros pasos de la puesta a punto, lejos de casa. Después regresó a Matanzas, aquí todo tomó forma.

El nacional del año pasado dejó huellas. Fue su primera vez ante los mejores de Cuba y terminó segundo en la categoría hasta 1,80 metros.

Valoró el resultado, aun así, recordó una carencia, nadie lo corregía. Todo dependía de su propio ojo y salió de aquella cita motivado.

Su mejor arma fue la espalda, de buen desarrollo. Las debilidades permanecieron en la lista de trabajo: clavículas, pecho superior y amplitud de hombros. Este año mejoró en los tres puntos. Creyó haber avanzado bastante.

Ese balance lo animó. «Este año vengo por superar esos resultados», afirmó antes de la competencia.

A los jóvenes les envió un mensaje breve. «Que no se limiten», dijo. Les recomendó organizarse antes de decidir su debut.

El deporte exige recursos económicos. Con deseo y disciplina, aseguró, el camino se abre.