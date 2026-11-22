Hay lugares que no se explican desde la fachada. Para conocerlos hay que cruzar la puerta, escuchar las conversaciones, descubrir qué sucede cuando algo falla y, aun así, nadie está dispuesto a renunciar. Hay que mirar a su gente.

Con las redacciones ocurre eso. Desde afuera, un periódico puede parecer un nombre, un edificio, una sucesión de páginas. Desde dentro es una pregunta que todavía no encuentra respuesta, una entrevista pendiente, un párrafo que se resiste, una noticia que obliga a cambiar lo previsto. Es también la inconformidad de quien relee su texto porque sabe que aún puede decirlo mejor.

Girón tiene mucho de esa inquietud. Tras sus muros trabaja un colectivo que conoce el valor de hacer juntos. Cada cual sostiene una parte, aunque no todas lleven firma ni sean visibles para el lector. Porque un periódico nunca es solamente de quien escribe: pertenece también a quienes revisan, corrigen, organizan y consiguen que el trabajo de unos llegue a manos de otros.

A veces subestimado, incluso dentro del gremio, el periodismo impreso exige una particular forma de constancia. Obliga a escoger, a jerarquizar, a detenerse. Tiene el desafío de contar lo que sucede sin conformarse con la superficie y de dejar algo que merezca una segunda lectura cuando la noticia haya envejecido.

Hay una intimidad en ese encuentro con el papel: volver sobre una frase, guardar una página, reconocer un rostro. Entre sus pliegues cabe un pedazo de la vida que, de otro modo, quizás se perdería. Pero un periódico no deja de serlo cuando deja de imprimirse. El desafío entonces es encontrar otra manera de llegar sin perder aquello que lo distingue.

Girón lo sabe. Sus historias también buscan al lector en la pantalla de un teléfono, allí donde un texto se comparte, despierta una discrepancia o provoca una nueva pregunta. Cambia el soporte; permanece la responsabilidad de merecer la atención de quien está del otro lado.

Esa responsabilidad toma forma en las esperadas crónicas de Domingo; en los reportajes que intentan llegar a la raíz de los problemas; en las entrevistas que descubren cuánto esfuerzo puede esconderse detrás de un nombre; en los comentarios que ponen sobre la mesa lo que incomoda.

Y se pone a prueba cuando una respuesta no llega, cuando una puerta permanece cerrada o cuando alguien prefiere el silencio a la explicación que debe. Contar la realidad exige insistir. También escuchar, contrastar y reconocer que ninguna historia está completa si solo se mira desde un sitio.

Girón es un equipo que funciona al unísono: desde periodistas osados, correctoras de texto que educan, informáticos que salvan tecnologías, editores web que realizan los mensajes y un staff de administración que organiza y preserva la calidad de un sueño que nació hace más de seis décadas.

En ese esfuerzo compartido hay desacuerdos, aprendizajes y días difíciles. Hay textos que deben rehacerse y planes que cambian. La entrega no vuelve sencillo el trabajo, pero permite continuarlo sin hacer de las carencias una medida de lo que se quiere alcanzar.

Un aniversario debería servir para eso: para celebrar lo construido y preguntarse cuánto falta. Para recordar que el reconocimiento más importante no siempre llega en forma de premio. A veces está en un lector que conserva un recorte; otras, en quien busca a la redacción porque todavía espera que su problema encuentre espacio.

Más de seis décadas después, el sueño que dio origen a este periódico sigue necesitando manos y preguntas. Las de quienes estuvieron y dejaron una manera de hacer; las de quienes permanecen; las de quienes llegan con otras ideas y el derecho de transformar lo aprendido. Y es que la memoria de una redacción no puede ser un sitio inmóvil. Se honra cuando sirve para trabajar mejor, para mirar donde antes no se miraba, para acercarse a quienes aún no han podido contar su historia.

En esta edición de aniversario, Girón vuelve sobre su camino. Pero afuera la vida no se detiene para la celebración. Hay una preocupación que espera respuesta, alguien cuyo esfuerzo merece conocerse, una historia todavía sin escribir. Y quizá sea esa la mejor manera de festejar, al abrir la puerta, salir a buscar la noticia y regresar con algo que valga la pena poner en manos de los demás. Algo que, al leerlo, alguien pueda decir: “Aquí estamos nosotros”.

Ana Cristina Rodríguez/ periódico Girón