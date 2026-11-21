Las unidades de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de Cueto, en Holguín, y de La Habana, se someten a pruebas de sistemas con vistas a su próxima puesta en servicio. De no presentarse inconvenientes, ambas estaciones concentradoras de energía podrían estar en funciones antes de finalizar el año.

La puesta en servicio de esas dos unidades, junto con la ya en operación en la subestación de 220 kilovolts de El Cotorro, incorporará 150 MEGAWATTS de energía eléctrica para regular el sistema electroenergético nacional y aprovechar la potencia de los parques solares fotovoltaicos, que sobrepasan los mil 200 m78egavatios pico de potencia.

Con asesoría técnica extranjera también se avanza en el BESS emplazado en Bayamo, Granma, contemplado para inicios del próximo año.

Estas inversiones en energía renovable se orientan a la máxima utilización de la potencia y, a su vez, desempeñan un papel importante en la regulación de la frecuencia del sistema.