Para quienes gustan de una buena lectura, Matanzas se presenta como plaza esencial. Florecen en esta tierra desde hace siglos autores de las más variadas corrientes literarias, con estilos y discursos diversos, que desnudan sus experiencias y las nuestras, las imaginerías e historias verídicas desde la poesía, la narrativa, el ensayo, la dramaturgia. Ejemplo fehaciente de ello resultan los libros merecedores de los Premios UNEAC en el año 2024.

En Fibra de Vidrio, Premio de dramaturgia José Antonio Ramos, Laura Ruiz quiere rescatar la figura de Tina Modotti pero no como la amante del revolucionario cubano Julio Antonio Mella sino como una mujer con sus luces y sus sombras, como un ser humano.

“Hace más de quince años Rolando Estévez me preguntó si yo no escribiría un texto de teatro, un monólogo sobre la figura de Tina Modotti y yo le dije que yo no me sentía capaz pero él me pidió que lo hiciera.

“Yo investigué mucho entonces, leí mucho, tomé muchas anotaciones y escribí un texto muy apegado a lo literario. Pasaron quince años y yo retomé el texto, lo trabajé un poco, pero tampoco quedé contenta y dije bueno en algún momento que yo tenga tiempo pues lo vuelvo a trabajar.

“Ha sido uno de los de los textos en los que más yo he trabajado justamente porque no soy dramaturga. No sé si en otras circunstancias lo hubiera escrito, quizás sí porque Tina Modotti es una figura que siempre me ha interesado muchísimo.

“Es un texto que pretende releer la figura de Tina Modotti, más allá de que haya sido el amor de Julio Antonio Mella, sino leerla como la mujer que fue, como la fotógrafa que fue, como la luchadora que fue, pero, sobre todo, leerla como ser humano, con sus heridas, con sus asuntos no resueltos, con sus tristezas, con sus verdades también”, sostiene la autora.

“Fibras de vidrio es una obra de teatro de Laura Ruiz Montes de una poeta que en momentos de iluminación puede escribir un ensayo, puede escribir una obra de teatro, pero siempre es un poema. Creo que de alguna manera Laura rinde homenaje a las dramaturgas matancera. Recordamos a Dora Alonso, María Laura Germán como joven dramaturga que, además, hace la nota de contraportada del libro.

“Es un texto que de manera alucinante va al mundo de Tina Modotti, la importante revolucionaria y fotógrafa italiana. A través de una estructura muy particular, performática, regala un poema estructurado de muchas maneras que lleva a nuestra escena a la figura de Tina Modotti.

“También incluye la mirada de Rolando Estévez y esa visualidad que Laura logra en su texto dramático nos lleva a universos que tienen que ver con el mundo femenino, con nuestro mundo actual, con el cómo Tina dialoga con la realidad de ahora mismo, con las mujeres de ahora mismo, desde su perspectiva y su manera de captar el mundo a través de la fotografía porque fue una importante fotógrafa”, comenta el dramaturgo, crítico y escritor Ulises Rodríguez Febles.

El sol de las derrotas reflexiona sobre la violencia y la deshumanización en el contexto cubano. Ello unido a su singular capacidad de expresar el desgarre y el dolor a través de una mirada limpia de la realidad cubana, le merecieron al poemario de Leymen Pérez el Premio Julián del Casal, de poesía en esa ocasión.

“Publicar el libro en formato físico en el contexto tan complejos como el que vive nuestra nación realmente un privilegio; que tenga la edición de Marilyn Bobes también es un gran honor.

“Solo me queda agradecer que un gran artista visual como Javier Dueñas haya tenido la gentileza de brindarme una de sus obras para completar la visión del libro. La imagen de Dueñas sirve para expandir algunos de los conceptos que se manejan en El Sol de las derrotas.

“Al mismo tiempo, el libro está recorrido de un extremo a otro por un epígrafe de Ernest Hemingway que dice el hombre no está hecho para las derrotas porque, por muchas derrotas que uno pueda tener en el plano personal o las derrotas colectivas, siempre salen a relucir los valores más autóctonos, aquellos que nos caracteriza como nación, las raíces más autóctonas de nuestra cultura.

“Es un libro que habla de todas esas angustias, de todos esos dolores, pero hay un sol y esas pequeñas luces son las que nos salvan como seres humanos”.

En el nido del Águila. Heredia en México (1825-1839), de la investigadora Mireya Cabrera Galán, alcanzó Premio UNEAC 2024 en ensayo. El texto se centra en la figura de Heredia como crítico literario, posición desde la que el intelectual promovió un conjunto de publicaciones relevantes para la historia de la literatura mexicana e impulsó el romanticismo en ese país.

Daneris Fernández Fonseca recibió entonces el Premio Cirilo Villaverde, de novela, por Los Cuervos de tus ojos, una mezcla de la cultura, las tradiciones y la historia, insertada en la ciudad de Matanzas del siglo XX. “Precisamente en esta novela por primera vez dentro de mi obra confluyen historia y ficción porque la trama se desarrolla en un día de septiembre de 1918, en la ciudad de Matanzas.

“Hay toda una reconstrucción de época, aparecen personajes históricos fácilmente reconocibles. Es una novela con muchos personajes, que tampoco es común, hay más de 30 personajes que interactúan y entonces tiene mucho diálogo”.

Dos años después de la entrega de los Premios UNEAC 2024, cada uno de estos autores ha sumado nuevos títulos a sus catálogos personales, han merecido otros reconocimientos a nivel provincial, nacional e internacional, han aportado nuevos valores a la cultura matancera.

«Eso creo que nos habla de la importancia de Matanzas como ciudad literaria que es una pretensión de esta ciudad”, apunta Rodríguez Febles.

A los valores que la reconocen como cuna de dos poetas nacionales cubanos, escenario especial de la literatura para niños y la dramaturgia y tierra con una vocación poética innegable, además de la extensa lista de autores de los siglos XIX y XX, se suman entonces los nombres de quienes en la contemporaneidad contribuyen al empeño de que Matanzas sea declarada por la UNESCO Ciudad Creativa de la Literatura.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26