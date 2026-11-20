Las permutas se formalizan ante notario y puede el donatario y el donante mantener las deudas pendientes, salvo pacto en contrario. Se especifica que las entidades no estatales solamente podrán adquirir hasta dos viviendas.

En cuanto al arrendamiento de viviendas del estado se fijan mensualidades de hasta el diez por ciento de los ingresos en casos específicos y el arrendatario solicitará la propiedad si mejora su capacidad de pago.

Respecto al usufructo de viviendas, se concede a personas de bajos ingresos. O insolventes o beneficiarios de la asistencia social.

Se reconoce el derecho de habitación sobre cuartos y accesorias y puede solicitarse la transferencia de la propiedad si cumple las condiciones que se establezcan. Existe la modalidad de otorgamiento de viviendas para estabilizar determinadas fuerzas de trabajo, que son construidas o adquiridas por entidades y se entregan en arrendamiento con o sin opción de compra.

Son viviendas de descanso las declaradas como tales en títulos anteriores y se pierde la condición de adquirirse al efectuarse por actos inter vivos.