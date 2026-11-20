Un total de 220 trabajadores resultaron lesionados por accidentes laborales en Cuba durante el primer semestre de 2026, según el informe “Protección del Trabajo. Indicadores Seleccionados”, publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El documento oficial precisa que en el país se registraron cerca de 210 accidentes de trabajo, de los cuales cinco tuvieron consecuencias mortales, para una disminución de 10 decesos y unos 160 accidentes menos en comparación con el mismo período del año anterior.

El análisis por sectores económicos revela que la mayor cantidad de incidentes se concentró en el comercio y la reparación de efectos personales con poco más de 30 casos, seguido por la Salud Pública y asistencia social, y la industria manufacturera, ambos con alrededor de 27 sucesos.

En contraste, las actividades con menor accidentalidad fueron la pesca y la intermediación financiera, con cero incidentes, sucedidas por hoteles y restaurantes, y cultura y deporte, con un solo caso cada una.

En el análisis territorial, la provincia de Matanzas registró 14 accidentes de trabajo, una cifra ligeramente inferior a la del año previo, con un saldo de 14 trabajadores lesionados, entre ellos dos mujeres.

Lamentablemente, el territorio reportó un accidente de consecuencias mortales. No obstante, este indicador es favorable si se compara con el primer semestre de 2025, cuando se notificaron cuatro fallecimientos, lo que supone tres decesos menos en el actual período.

El único siniestro fatal reportado en Matanzas ocurrió el pasado 13 de junio en el municipio de Cárdenas, donde un liniero de la Empresa Eléctrica falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de reparación en la red.

Pese a este suceso, las estadísticas provinciales reflejan un avance en seguridad laboral: los hombres-días perdidos por accidentes se redujeron en más de 1 300 días, totalizando alrededor de 530, mientras que el coeficiente de mortalidad se situó en 71, mostrando una disminución de más de 160 puntos respecto al año anterior.