La expedición Jóvenes en Transición Energética, organizada por el Ministerio de Energía y Minas, fue recibida esta mañana en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, uno de los momentos centrales de su visita a Matanzas.

Allí los jóvenes conocieron experiencias y dialogaron con trabajadores de una instalación clave del sistema eléctrico nacional. El objetivo de la iniciativa es acercar a las nuevas generaciones a los retos de la transformación energética del país, mediante intercambios con directivos y trabajadores del sector, profesores, estudiantes y pobladores de comunidades.

La expedición llegó ayer a Matanzas y permanecerá hasta mañana día 20. Los jóvenes del sector energético fueron recibidos en la Sala White por autoridades y representantes de la Empresa Eléctrica, Cupet y la termoeléctrica Antonio Guiteras.

El programa de intercambio incluyó una visita a la Empresa Eléctrica, la Universidad de Matanzas, circunscripciones de la ciudad y el hospital Faustino Pérez.

La estancia concluirá con una actividad cultural en la central térmica Antonio Guiteras, para en la jornada de mañana la expedición continúe su recorrido por obras del sector en la nación.