Muchas personas atribuyen, erróneamente, la efeméride del 19 de noviembre, Día del Deporte y la Cultura Física, al nacimiento del genial ajedrecista cubano José Raúl Capablanca Graupera.

Aunque el historial de Capablanca tiene méritos suficientes como para que se le dedicara la fecha, antes del triunfo revolucionario del primero de enero de 1959 no se tuvo en cuenta elegir un día dedicado a la actividad deportiva.

José Raúl nació en el Castillo del Príncipe, en la capital, el 19 de noviembre de 1888. Fue campeón mundial de ajedrez de 1921 a 1927. Considerado un niño prodigio, comenzó a competir cuando tenía cuatro años de edad. Como jugador destacan los diez años consecutivos en los que se mantuvo invicto entre 1914 y 1924. En su larga trayectoria ganó 302 partidas, entabló 246 y solamente perdió en 35 ocasiones.

La creación del día dedicado al movimiento atlético cubano se debe a que en fecha similar, pero de 1961, tuvo lugar la Primera Plenaria Nacional de los Consejos Voluntarios Deportivos, que estuvo presidida por el líder de la Revolución Fidel Castro y en la que surge la estrategia del deporte como forma masiva de participación, desde la base hasta la etapa nacional.

En 1985, por el decreto Ley 128 del Consejo de Ministros, declaran al 19 de noviembre como el Día del Deporte y la Cultura Física. En el mismo año tiene lugar el primer acto nacional en el estadio Capitan San Luis, de Pinar del Rio.