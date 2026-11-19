«La educación física y el deporte constituyen necesidades impostergables para la nación. Hubiera sido una imperdonable omisión revolucionaria desconocer esta verdad, pues de ello depende la formación de una ciudadanía más plena y saludable, como aspira nuestro proyecto social”.

Esas palabras de Fidel, hace 65 años en la primera plenaria de los Consejos Voluntarios Deportivos, le dieron forma a una nueva concepción del Deporte y la Cultura Física en el país.

A la vez sustentaron los también revolucionarios principios de que el deporte es un derecho del pueblo y que este no es un medio, sino es un fin, como actividad humana, como toda actividad que tiene que ver con el hombre y el bienestar del hombre; igual que la educación, la cultura, la salud, las condiciones de vida materiales, la dignidad humana, los sentimientos y los valores de tipo espiritual del hombre.

Aquel día de noviembre de 1961 se gestaron los programas de educación física, los de recreación, los de la masividad y la participación en el deporte que no tardaron en convertir a una pequeña Isla del Caribe en potencia mundial.

También dieron fe no a una premonición, sino a los resultados esperados de aquellas ideas que delinearon la ruta del deporte en Cuba.

Por eso el 19 de noviembre de 1961, el Comandante en Jefe expresó que «cuando nuestra Patria irrumpa en el firmamento deportivo internacional, entonces contemplaremos la verdadera magnitud de este movimiento de educación física y deportes».

La traducción de lo dicho entonces es que Cuba es el país de Latinoamérica y el Caribe con más preseas en Juegos Olímpicos, con campeones en esos escenarios y en campeonatos mundiales en más de 15 disciplinas.

La relevancia del 19 de noviembre, hizo que se fijara como el Día Nacional de la Cultura Física y el Deporte, amparado por el Decreto No. 128 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros del año 1985.

La historia, sin la cual nada es comparable ni explicable, llenó esa fecha de especial singularidad para el universo deportivo cubano.

Un día como ese, pero de 1888 nació en La Habana José Raúl Capablanca y Graupera, el hombre que puso a Cuba en el mapa mundial del ajedrez.

Fue el tercer campeón mundial del juego ciencia, en 1921, y el primero de América, continente que hasta hoy solo ha tenido otro monarca, el estadounidense Bob Fischer, en 1972.

Otro 19 de noviembre, pero de 1992 surgió Cubadeportes S.A., una sociedad mercantil con el encargo social de representar al sistema deportivo cubano en todas las acciones comerciales, ofreciendo a los interesados nuestra experiencia de campeones.

Tres años después, y bajo el principio de estar a la altura de ese poderoso movimiento que se conceptualizó en 1961, llega Jit para llevar la actualidad del deporte cubano al mundo.

Las coincidencias, a veces son caprichosas. Sin embargo, estas ha marcado a una de las grandes conquistas de la Revolución cubana. En 1961, Fidel dijo que venimos decidido a impulsar al deporte tanto como sea posible.

Y se logró, pasando por honrar a Capablanca con un despliegue social para masificar el ajedrez; por Cubadeportes, a fin de contar con una representación legal en materia de comercialización y sustento para la actividad deportiva, y con un órgano de prensa comprometido con la verdad.

Tomado de Jit