La Empresa Forestal de Matanzas convoca a los actores económicos no estatales a tres licitaciones para la producción cooperada de bienes y servicios, en las que la entidad aporta el patrimonio forestal, bienes muebles e inmuebles, útiles y herramientas.

Una de las ofertas pertenece a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Agroforestal del municipio de Martí, en la finca Alameda. La otra propuesta de licitación pertenece a la UEB Agroforestal Colón, con iguales condiciones a las del municipio de Martí.

La tercera oferta es para el arrendamiento de un local comercial que pertenece a la Unidad Empresarial de Base Logística y Transporte, de la Empresa Forestal de Matanzas.

El inmueble se encuentra en la Carretera Central, kilómetro 113, poblado de Guanábana, municipio de Matanzas. En el área existen varios inmuebles con utilidad para diferentes usos. Componen el espacio un ranchón, tres cabañas, una oficina, un almacén y un aula, todos los locales con múltiples usos. Los interesados deben llamar al 45 24 42 84, de lunes a jueves, en el horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Este proceso de licitación se enmarca en las 176 medidas de las transformaciones económicas y sociales que aprobó recientemente la máxima dirección del país. convoca a los actores económicos no estatales a tres licitaciones para la producción cooperada de bienes y servicios, en las que la entidad aporta el patrimonio forestal, bienes muebles e inmuebles, útiles y herramientas.

Una de las ofertas pertenece a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Agroforestal del municipio de Martí, en la finca Alameda. La otra propuesta de licitación pertenece a la UEB Agroforestal Colón, con iguales condiciones a las del municipio de Martí.

La tercera oferta es para el arrendamiento de un local comercial que pertenece a la Unidad Empresarial de Base Logística y Transporte, de la Empresa Forestal de Matanzas. El inmueble se encuentra en la Carretera Central, kilómetro 113, poblado de Guanábana, municipio de Matanzas.

En el área existen varios espacios con utilidad para diferentes usos. Componen el inmueble un ranchón, tres cabañas, una oficina, un almacén y un aula, todos los locales con múltiples usos.

Los interesados deben llamar al 45 24 42 84, de lunes a jueves, en el horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Este proceso de licitación se enmarca en las 176 medidas de las transformaciones económicas y sociales que aprobó recientemente la máxima dirección del país.