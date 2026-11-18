Este sábado feria de materia prima en Matanzas: reciclar para producir en circular
Una feria de materia prima se desarrollará este sábado 21 de noviembre en la plazoleta del reparto Armando Mestre, de la ciudad de Matanzas. Así lo dio a conocer Rosa Irene Hudson Bueno, funcionaria municipal de los Comités de Defensa de la Revolución en esta urbe.
La funcionaria agregó en su conversación que, desde las 9:00 de la mañana, estarán listos los especialistas de materia prima del municipio para comenzar la compra o la donación.
La convocatoria indica a quienes concurran con sus materiales reciclables que deben seguir las regulaciones de la entidad colectora; por ejemplo, los recipientes de cristal no deben estar sucios, al igual que los cartones.
Asimismo, los responsables de la feria plantean que el pago será por transferencia o en efectivo, según lo soliciten los asistentes.
Es necesario recoger la materia prima porque permite reincorporar los objetos reciclables al ciclo productivo, reducir la extracción de recursos naturales y disminuir los residuos que llegan a vertederos y espacios públicos.
Esta práctica se inserta en la lógica de la producción circular, un modelo que busca que los materiales se reutilicen y se transformen en nuevos productos en lugar de desecharse.
Con esta práctica se ahorra energía, se protege el medio ambiente y se generan beneficios económicos para la comunidad y para quienes participan en la recolección.