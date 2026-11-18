Unión de Reyes.- Tras el cambio de matriz energética en la delegación del Ministerio del Interior de este municipio, la oficina de Trámites ofrece una mayor vitalidad en sus servicios y favorece prestaciones esenciales como la solicitud del carné de identidad y el pasaporte.

Según informó Yaisel Pérez Hernández, viceintendente que atiende la economía en el territorio, la acción responde a las transformaciones económicas y sociales que impulsan en la localidad para solucionar las demandas de la población.

La obra contó con el aporte social de la mipyme Impresiones Hassandy. A partir de esta mejora, los habitantes de Unión de Reyes dispondrán de los servicios de la oficina del carnet de identidad y trámites migratorios sin interrupciones.