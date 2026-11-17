Los Cocodrilos de Matanzas, segundos en la Zona Occidental de la 65 Serie Nacional de Béisbol, visitan el estadio Cristóbal Labra, de la Isla de la Juventud. Allí enfrentarán al equipo local en cinco partidos, desde hoy y hast el domingo.

El conjunto dirigido por Armando Ferrer acumula 20 triunfos y 12 derrotas. Los yumurinos llegan a la cita ante los Piratas con la opción de asegurar el pase a la siguiente fase.

La delegación viaja con bajas sensibles. La más importante es la del receptor Andrys Pérez, quien parte esta semana hacia Nicaragua para cumplir su contrato profesional con los Dantos de Managua. El zurdo Naykel Cruz tampoco estará por motivos familiares.

Los lanzadores Jaziel Suárez y Renner Rivero no hicieron el viaje a territorio pinero. Ambos esperan evaluaciones médicas por molestias físicas.

Pese a esas ausencias, el compromiso luce sencillo en el papel. Los Piratas, dirigidos por Armando Jhonson, arrastran una cadena de derrotas y fueron el primer plantel eliminado de la lucha por el playoffs.

En general, los Cocodrilos han disputado ocho subseries. Ganaron cinco, empataron una y perdieron dos.

En el pitcheo, la tropa roja y amarilla ocupa el cuarto lugar del campeonato con efectividad de 4.82. Lidera el torneo en ponches propinados, con 196. También luce un buen control, con 129 boletos concedidos, la tercera mejor cifra de la liga.

Los rivales le conectan para solo .268, el segundo mejor promedio contra un pitcheo. Los lanzadores matanceros presentan además la mejor razón de ponches por cada nueve entradas (6.85). Son terceros entre quienes menos jonrones permiten, con 22.

La ofensiva es la quinta de la liga, con average colectivo de .306. Los matanceros son octavos en hits, con 314 imparables. Lideran en bases robadas con 42, el único equipo por encima de 40. Suman además 24 jonrones en 32 juegos, 55 dobles y tres triples.

Los saurios llegan a Isla de la Juventud con señales positivas y negativas. Entre las negativas, acaban de perder su segunda subserie del campeonato.

Los relevistas mostraron descontrol ante Pinar del Río. Además, sin Andrys Pérez, la receptoría quedará en manos de un jugador con menos experiencia.

Como aspecto positivo, el equipo se mostró combativo en todos los juegos. Varios jóvenes demostraron temple para asumir responsabilidades. También exhibieron versatilidad para desempeñarse en distintas posiciones defensivas.

Cuando apenas resta una decena de desafíos para el cierre de la etapa clasificatoria, la misión es clara.

Los Cocodrilos deben sumar la mayor cantidad de victorias posible, terminar en la mejor posición y jugar las semifinales en casa.