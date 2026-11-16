El 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia, proclamado por la UNESCO en 1995 y asumido por la ONU en 1996. No se trata de una concesión pasiva ni de indiferencia ante el error, sino de un principio activo de respeto a la diversidad, la dignidad humana y la libertad de conciencia. Su vigencia exige hoy una reflexión serena y firme en un mundo convulso.

Asistimos a una creciente polarización política, a extremismos ideológicos que simplifican y demonizan al adversario, y a formas de victimización que fragmentan el debate público. A ello se suman la discriminación racial y religiosa, la estigmatización del otro y la erosión de la convivencia. La tolerancia no elimina las diferencias, pero impide que estas se conviertan en motivos de exclusión o violencia.

Practicar la tolerancia implica escuchar con atención, argumentar sin descalificar y reconocer la legitimidad del disenso. Supone rechazar la violencia, combatir los prejuicios y garantizar igualdad de trato, sin renunciar a los principios propios. Es una exigencia ética y política que protege la pluralidad y fortalece la democracia, la paz y la cohesión social. En tiempos de incertidumbre, no es un lujo, sino una necesidad.

La sensación de caminar sobre un precipicio, por un puente de cristal fracturado, expresa bien la fragilidad actual. Cada gesto intolerante agrieta aún más esa estructura; cada palabra de odio aumenta el riesgo de caída. La tolerancia actúa como el mantenimiento necesario de ese puente: no oculta las grietas, pero permite cruzar y sostener el diálogo. Construirlo exige responsabilidad compartida y voluntad colectiva.

Celebrar esta fecha no basta si no se traduce en conductas cotidianas: en la escuela, el trabajo, la familia y el espacio público. La tolerancia debe enseñarse, practicarse y defenderse frente a toda forma de discriminación. Solo así será posible habitar un mundo menos polarizado y más humano, donde la diferencia no sea amenaza, sino riqueza común. Ese es el compromiso que el 16 de noviembre reclama.