El Archivo Histórico provincial de Matanzas participó con una muestra de documentos vinculados a la historia del Cuerpo de Bomberos de la ciudad en las actividades por el aniversario 28 de la inauguración del Museo Enrique Estrada y el 330 del cuerpo de bomberos de Cuba.

Durante el encuentro se destacó el valor del llamado Libro de Oro del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Matanzas, conservado en el fondo de Bomberos del Archivo.

El documento recoge información sobre los iniciadores de esta institución, entre ellos Enrique Manuel Isaac Estrada Rodríguez.

Según los registros, Estrada nació el 3 de junio de 1856 e ingresó al Cuerpo de Bomberos número uno el 13 de julio de 1884, cuando tenía 27 años.

La participación permitió acercar al público a fuentes documentales que contribuyen a reconstruir la historia de las instituciones matanceras y reafirmó la colaboración entre ambas entidades en la preservación y difusión del patrimonio histórico local.