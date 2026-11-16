Tras la conclusión de 180 trabajos correctivos, incluyendo soldaduras y restauración de tuberías en la nodriza, recalentadores de alta y baja temperatura y economizador, entre otros, la central térmica Antonio Guiteras de Matanzas, sincronizó a las 8 y 25 al sistema electro energético nacional.

Al decir de directivos de la industria, en estos momentos se estabilizan parámetros para arribar al horario de máxima demanda con 180 megavatios de potencia, cifra convenida con la Unión Eléctrica.

En esta, la vigésimo octava parada por avería en la central térmica matancera, intervinieron centenares de trabajadores del sector energético quienes en jornadas de 24 horas lograron reparar elementos como la red de agua cruda que incorpora estabilidad y eficiencia en el uso del agua.

La obsolescencia técnica de la Guiteras y la incapacidad de adquirir insumos específicos para la planta como demostración del cerco energético, ha derivado en 28 salidas del bloque durante el presente año y en la demostrada acción de técnicos para devolverla al sistema electro energético nacional.